AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sakarya'da parti yöneticileriyle buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Sakarya'da parti yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle kente gelerek istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Kandemir, "Sakarya teşkilatımız; her bir AK neferiyle hükümetimizin hayata geçirdiği sayısız icraat ve projeyi her yerde sokak sokak, ev ev anlatmaya devam edecek, çalınmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacak inşallah." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Yunus Tever de Kandemir'in başkanlığında ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek 2023 hedeflerini ve saha çalışmalarını konuştuklarını kaydetti.

Kandemir'e Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti MKYK üyeleri Ayhan Salman ve Kurtcan Çelebi ile Teşkilat Koordinatörü Necati Karagöz eşlik etti.