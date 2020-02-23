AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sincan İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sincan İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sincan İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Askeri vesayeti bizler gerilettik, bir daha geri dönemeyecek şekilde Allah'ın izniyle geride bıraktık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sincan İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Askeri vesayeti bizler gerilettik, bir daha geri dönemeyecek şekilde Allah'ın izniyle geride bıraktık." dedi.

Kandemir, Sincan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sincan 7'nci Olağan Kongresine katıldı.

Burada konuşan Kandemir, gecesini gündüzüne katan bir genel başkanın arkasında siyaset yapmanın omuzlarına ayrı bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

"Türkiye bugün Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sadece Türkiye'deki vesayetin değil, yeryüzündeki vesayete meydan okuyan, vesayete karşı ses çıkartan bir ülke haline geldi." diyen Kandemir, Ankara'da ilk kongrenin Sincan'da yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Sincan'ın kendileri için ayrı bir anlamı olduğu, ilk kongrelerini burada yapmanın anlamlı olduğunu belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Birileri '28 Şubat bin yıl sürecek' demişti ama Allah'a hamdolsun bugün askeri vesayeti bizler gerilettik, bir daha geri dönemeyecek şekilde Allah'ın izniyle geride bıraktık. Tabii sadece askeri vesayeti değil medya vesayetini de... Bir dönem Türkiye'nin üzerine adeta çöreklenen sermaye vesayetini de yargı vesayetini de kademe kademe geride bıraktık. Büyük sınamalardan geçtik."

Kongreye, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız ve Barış Aydın ile AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.

AK Parti, Türkiye, Sincan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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