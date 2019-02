AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Türkiye'nin Her Yerinde Olduğu Gibi Zonguldak'ta da Çok...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Zonguldak'ta da çok iddialıyız. Fakat burada hususen çok hassas bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Zonguldak'ta da çok iddialıyız. Fakat burada hususen çok hassas bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.



31 Mart 2019 günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Zonguldak'ta partililer ile bir araya geldi. Milletvekillerinin yanı sıra il başkanı ve belediye başkan adayı Ömer Selim Alan'ın da yer aldığı teşkilat toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kandemir, yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı.



Kandemir, "Gerek milletvekillerimiz gerek bölgeden sorumlu başkan yardımcımız, komisyon üyesi arkadaşlarımızla beraber, il başkanımız, adayımız hep beraber değerlendirme yapacağız. İnşallah AK Parti belediyeciliğini Zonguldak ile buluşturup, alt yapısını, zeminini bundan sonraki çalışmaları değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Tabii çok önemli illerimizden biri Zonguldak. AK Parti belediyeciliğine susamış illerimizden birisi Zonguldak. Az önce gelirken vekillerimizle o değerlendirmeyi yaptık. Burada kim Zonguldak'ın sokaklarını arşınlasa yüreğinden 'Ya bu şehir daha güzel yönetilir, bu şehir gayret edeceğimiz aşkı olan mutlaka olan daha güzel insanlar vardır' der kendine. İşte tam da ona talibiz. İnanıyoruz ki 31 Mart'ta Zonguldak AK Parti belediyeciliğiyle buluşacak. Çok temiz, çalışkan vizyonu olan bir adayımız var. O adayımızla birlikte biz çok iddialıyız. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Zonguldak'ta da çok iddialıyız. Fakat burada hususen çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız teşkilatımız çok dikkatli bir çalışmayla kendimizi aktarmak ve projelerimizi anlatmak için inşallah projelerimizle bu kentin hak ettiği şekilde yönetilmesini sağlamak adına gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanımız 20. mitingini yaptı"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20. mitingini gerçekleştirdiğini kaydeden Kandemir, "Bugün şöyle bir değerlendirme çalışması yapacağız. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızı da Zonguldak'ta ağırlayacağız. O çalışmayı da gözden geçireceğiz. Dün Karabük ve Bartın'daydık. Bugün nasipse Zonguldak'tan sonra Bolu ve Düzce'ye geçeceğiz. Geceyi gündüzü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatlarımız çok yoğun bir çalışma yapıyorlar. Biz çalışmayı seven bir teşkilatız. AK Parti teşkilatları en altından en üst neferine kadar gece gündüz özenli çalışan bir teşkilat. Cumhurbaşkanımız dün 20. Mitingini yaptı. Biz de onun gibi geceli gündüzlü her seçmene ulaşıp derdini anlatacak bir gayret gösterme heyecanı içerisindeyiz. Türkiye zor bir seçime giriyor. Karşıda oluşan ittifaklar zaten bizi anlatıyor. Nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu, inanıyoruz ki 31 Mart akşamı milletimiz için ve Zonguldak'ta bizim yüzümüzü gülümseten illerimizden bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım

Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır

1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu

Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti