AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, belediye başkanları ile buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Havza ilçesinde düzenlenen Havza, Ladik, Kavak, Vezirköprü ve Asarcık ilçeleri değerlendirme toplantısına katıldı.

Karaaslan, ilçelerde devam eden yatırımların mevcut durumu ve hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler hakkında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'dan bilgi aldı.

Toplantının daha verimli olması adına bölgesel olarak düzenlediğini belirten Karaaslan, "2020'nin ilk ayında bu toplantıyı düzenledik ki yeni bir başlangıcı yeni bir bakış açısı sirayet edecek şekilde yapalım. Seçimde vaat ettiklerimiz var, seçim kampanyasında konuştuklarımız var. Burada ne noktadayız, ne gibi sıkıntılarımız ve Ankara ile çözülmesi gerekenleri konuşacağız. Bir vizyon çizip ilçemiz için en önemli sorunları tespit etmek için toplandık. Önümüzdeki döneme dair vizyonunuz, hedeflerinizi görüşmek için bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Değerlendirme toplantısında Karaaslan'a AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti.

Karaaslan, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve beraberindekiler ile birlikte Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın Gidirli Mahallesinde ikamet eden babası Mehmet Sayar'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Çiğdem Karaaslan Mehmet Sayar'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın selam ve taziye dileklerini ileterek her zaman yanalarında oğlunu belirtti. Mehmet Sayar ise Karaaslan ve beraberindekilere teşekkür ederek, "acımız büyük ama vatan sağ olsun." dedi.