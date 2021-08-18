AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan bir atmosferin olduğunu belirterek, "Yalan, dolan ve iftiralarla mücadelemiz devam ederken bir yandan da ülkemiz için geleceğe dair çok güçlü hedefleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmek gibi bir mesuliyetimiz var. Dolayısıyla biz yola devam ediyoruz." dedi.

Karaaslan, bir dizi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda her zaman yeni, genç ve vizyoner bir şekilde yürümeye devam ettiğini söyledi.

Bulunulan coğrafya itibarıyla bazı yaşanan zorluklarının olduğunu dile getiren Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bir de bu zorlukları kullanmaya çalışan taraflar, gruplar ve siyasi partilerce, Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan bir atmosfer var. Dolayısıyla biz cephenin her iki tarafıyla da mücadele ediyoruz. Yalan ve iftiralarla mücadelemiz devam ederken, bir yandan da ülkemiz için geleceğe dair çok güçlü hedefleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmek gibi bir mesuliyetimiz var. Dolayısıyla biz yola devam ediyoruz. Hiç durmadan, duraksamadan, daha da güçlenerek ve dirayetli şekilde ne istediğimizi bilerek Türkiye için kurduğumuz hayalin ortasında buluşarak devam ediyoruz."

AK Parti teşkilatlarının, kendilerinin en büyük destekçileri olduğunu aktaran Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında teşkilatların kendilerine sahada her zaman güç kattığını vurguladı.

Karaaslan, il başkanlığındaki programının ardından Bedesten ve Demirciler Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Taş Medrese'de Afyonkarahisar'daki kültür ve sanat insanlarıyla "Medeniyet Sohbetleri" programına katılan Karaaslan, ardından Akmescit Mahallesi ve Ulu Cami etrafında yapımı devam eden "sokak sağlıklaştırma" projesini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Son ziyaretini Afyonkarahisar Belediyesine yapan Karaaslan, kentte çok verimli programlar yaptıklarını ifade etti.