AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan algı operasyonlarının devam ettiğini belirtti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, muhalefetin Türkiye için atılacak her adımda her yeni projede ve her yeni hedefte algı operasyonlarının devam ettiğini bildirdi.

Karaaslan, Edirne programı kapsamında Selimiye Camisi'ni ziyaret etti, burada vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Karaaslan, çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "mermeri delen damlayan suyun gücü değil, sürekliliğidir" örneğini verdiğini belirten Karaaslan, "Bizim kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle hiçbir çalınmadık kapı bırakma iradesini göstermemiz lazım ki doğruları anlatalım. Çünkü Türkiye'de artık 2 taraf var. Biri algıyla, yalanla, dolanla, iftirayla... Hatırlayın üniversite sınavından saatler kala Katarlı öğrencilerle ilgili sınavsız tıp fakültesine girmeleri konusundaki haberi hatırlayın. O haberin gencecik yüreklerde nasıl bir derin yaraya neden olduğunu hatırlayın. Bizim onun öyle olmadığını anlatmak için ne kadar enerji harcadığımızı, oradan beslenen siyasetçilerin fütursuzca paylaştığını, haberi paylaşan yayın organının 26 saat sonra özür dilemesinin ardından o siyasetçilerin bu dillerinden geri adım atmadan devam ettiklerini hatırlayın." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekler üzerinden siyaset yapıyor olsalar belki bizi daha zorlayıcı ama daha kabul edilebilir daha saygı duyulabilir olurdu. Gerçekler değil karşımızdakiler. O yüzden 'şunu şuraya vereceklermiş, bunu böyle yapacaklarmış, şu da zaten şöyle olacakmış, bu da böyle olacakmış' üzerinden yapılan siyasete mahal vermek istemiyorsak arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın gece gündüz nasıl çalıştığını gören bizler, 'onun ekibiyiz, onun yol arkadaşıyız' diyen bizlere düşen sorumluluk işte hiç geri adım atmadan, duraksamadan bunları sahada anlatmaktır. Çok iş yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Biz her şeyden önce oy için değil milletimizin hayır duasını almak için yapıyoruz. Samimiyetle, inanarak yapıyoruz."

Samsunlu pehlivanlara başarılar diledi

Karaaslan, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki programının ardından, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki Er Meydanı'na geldi.

Güreşleri izleyen Karaaslan, burada hemşehrileri Samsunlu pehlivanlarla sohbet edip başarılar diledi.

Daha sonra Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni de gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Fodlahane bölümünde düzenlenen "Edirne Medeniyet Sohbetleri" programına katıldı.

Programda, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve yerel tarihçi Cengiz Bulut, kentin tarihi ile ilgili bilgiler sundu.

Karaaslan, yararlı bir program olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Ziyaretlerde, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük de yer aldı.