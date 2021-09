AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kovid-19 salgınıyla mücadeleden de inşallah güçlenerek çıkacağız çünkü büyüme rakamları onu gösteriyor. Bu, ekonomik olarak vatandaşımıza henüz tam olarak yansımamış olsa da, ekonomik veriler anlamındaki bu başarımız inşallah en kısa zamanda vatandaşımıza da yansıyacak." dedi.

Karaaslan, Çorum'da AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleriyle, Millet Bahçesi'ndeki doğa yürüyüşünün ardından bir araya geldi.

Çorum Belediyesince inşa edilen Çoruminia'yı gezen Karaaslan, ardından 1. Sınıf Katı Atık getirme Tesisi'nin açılış törenine katıldı.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledikleri "geri dönüşüm defilesi"ni izleyen Karaaslan, Kadın Kültür Merkezi üyelerince geri dönüştürülebilir malzemelerden elde edilen eşyalardan oluşan sergiyi de gezdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan, burada partililerle bir araya geldi.

Karaaslan, burada düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma programında, "Son dönemde Türkiye'de muhalefet tarafından yapılan siyaset yalan, iftira, algı ve gerçek olmayan bir zemine oturtulmuş. Her gün bir başkasıyla karşı karşıya kaldığımız, algı üzerinden yapılan bir siyaset var." şeklinde açıklama yaptığını belirterek, "Öyle değil midir ki sınavlardan 24 saat kadar önce, 'Katarlı öğrenciler tıp fakültesine sınavsız girecek' yalanını uyduran. Öyle değil midir ki aynı zamanda Afgan mültecilerle ilgili, 'Şu anda 1,5 milyon mülteci ülkemizde' diyen ve videolar yayan. Bugün biz aslında hakikati temsil ediyoruz, hakikatin temsilcileriyiz. Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Gelecekte daha güçlü ve büyük Türkiye idealini hep birlikte paylaşmalıyız. Dolayısıyla siyaseti bu zeminde yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Eğer bu yalanlar, iftiralar, gerçeği anlatan biri varsa orada bir sabun köpüğü gibidir. Çok çabuk yok olur, uçuşur gider ama eğer hakikati ve gerçeği söyleyen biri yoksa işte o zaman demir bir gülleye dönüşür. Çok yara ve ıstırap verir." sözünü hatırlatan Karaaslan, "Eksik varsa, hata varsa bunları düzeltmek için karşı tarafın yapıcı eleştirilerine her zaman açığız. Yapıcı olmayan eleştiriye de her zaman açığız ama onun dışında şu an mücadele ettiğimiz şey, eleştiri olma zemininin çok uzağında. Gerçekten hiç akla hayale gelmedik birtakım algılarla mücadele veriyoruz. Dolayısıyla sizin varlığınız sadece sosyal medya üzerinden bir şeyler yazmak değil, aynı zamanda birebir vatandaşımıza anlatmak noktasında hepimiz düne göre bugün çok daha dinamik olmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini belirlediğini dile getiren Karaaslan, "Bugün Türkiye olarak belki de sahip olduğumuz en önemli şey, bir dönem unuttuğumuz öz güveni yeniden kazanmış olmamızdır. Geleceğe duyduğumuz güçlü inancımız, başarabileceğimize olan inancımızı, işte sözün özü, öz güvenimizi yeniden kazandık. O yüzden milli savunma sistemlerinden yerli teknolojilere, milli ve yerli üretimden şehirlerimizin gelecek hayallerine kadar bugün her birimizin hayalleri değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Türkiye'nin bütün badirelerden güçlenerek çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınıyla mücadeleden de inşallah güçlenerek çıkacağız çünkü büyüme rakamları onu gösteriyor. Bu, ekonomik olarak vatandaşımıza henüz tam olarak yansımamış olsa da ekonomik veriler anlamındaki bu başarımız inşallah en kısa zamanda vatandaşımıza da yansıyacak. Dolayısıyla ekonomisiyle, adalet sistemiyle, güçlü altyapısıyla, sağlık sistemiyle, diğer bütün önemli yapı taşlarıyla birlikte geleceğe çok daha güçlü şekilde yürümeye devam edeceğiz. Biz inandık. Hep diyoruz ki, 'Öldürmeyen Allah güçlendirir'. Her badireden güçlenerek çıkıyoruz. Bugün dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke olabiliyoruz ve bütün bunların da hayatımıza yansımalarını inşallah en kısa zamanda yine hep birlikte yaşayacağız. Böyle zorlu bir süreç atlattık. Cumhurbaşkanımız her hafta sonu açılışlar yaptı. Yatırımları asla durdurmadık. Hiç vazgeçmedik, geri adım atmadık. Her zaman çarklar mümkün olabildiğince dönsün istedik. İnşallah zor kısmını atlattık. Bundan sonra teşkilat ve diğer çalışmalarımızda bütün kurallara riayet ederek çalışmaya devam edelim ki inşallah ülke ve dünya olarak bu salgın sürecinden de en kısa sürede kurtulup, eski hayatımıza dönelim. Daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz, aşacak çok engelimiz, ulaşacak çok zaferimiz var."

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı katıldı.