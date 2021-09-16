Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması

16.09.2021 15:39
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kovid-19 salgınıyla mücadeleden de inşallah güçlenerek çıkacağız çünkü büyüme rakamları onu gösteriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kovid-19 salgınıyla mücadeleden de inşallah güçlenerek çıkacağız çünkü büyüme rakamları onu gösteriyor. Bu, ekonomik olarak vatandaşımıza henüz tam olarak yansımamış olsa da, ekonomik veriler anlamındaki bu başarımız inşallah en kısa zamanda vatandaşımıza da yansıyacak." dedi.

Karaaslan, Çorum'da AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleriyle, Millet Bahçesi'ndeki doğa yürüyüşünün ardından bir araya geldi.

Çorum Belediyesince inşa edilen Çoruminia'yı gezen Karaaslan, ardından 1. Sınıf Katı Atık getirme Tesisi'nin açılış törenine katıldı.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledikleri "geri dönüşüm defilesi"ni izleyen Karaaslan, Kadın Kültür Merkezi üyelerince geri dönüştürülebilir malzemelerden elde edilen eşyalardan oluşan sergiyi de gezdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan, burada partililerle bir araya geldi.

Karaaslan, burada düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma programında, "Son dönemde Türkiye'de muhalefet tarafından yapılan siyaset yalan, iftira, algı ve gerçek olmayan bir zemine oturtulmuş. Her gün bir başkasıyla karşı karşıya kaldığımız, algı üzerinden yapılan bir siyaset var." şeklinde açıklama yaptığını belirterek, "Öyle değil midir ki sınavlardan 24 saat kadar önce, 'Katarlı öğrenciler tıp fakültesine sınavsız girecek' yalanını uyduran. Öyle değil midir ki aynı zamanda Afgan mültecilerle ilgili, 'Şu anda 1,5 milyon mülteci ülkemizde' diyen ve videolar yayan. Bugün biz aslında hakikati temsil ediyoruz, hakikatin temsilcileriyiz. Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Gelecekte daha güçlü ve büyük Türkiye idealini hep birlikte paylaşmalıyız. Dolayısıyla siyaseti bu zeminde yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Eğer bu yalanlar, iftiralar, gerçeği anlatan biri varsa orada bir sabun köpüğü gibidir. Çok çabuk yok olur, uçuşur gider ama eğer hakikati ve gerçeği söyleyen biri yoksa işte o zaman demir bir gülleye dönüşür. Çok yara ve ıstırap verir." sözünü hatırlatan Karaaslan, "Eksik varsa, hata varsa bunları düzeltmek için karşı tarafın yapıcı eleştirilerine her zaman açığız. Yapıcı olmayan eleştiriye de her zaman açığız ama onun dışında şu an mücadele ettiğimiz şey, eleştiri olma zemininin çok uzağında. Gerçekten hiç akla hayale gelmedik birtakım algılarla mücadele veriyoruz. Dolayısıyla sizin varlığınız sadece sosyal medya üzerinden bir şeyler yazmak değil, aynı zamanda birebir vatandaşımıza anlatmak noktasında hepimiz düne göre bugün çok daha dinamik olmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini belirlediğini dile getiren Karaaslan, "Bugün Türkiye olarak belki de sahip olduğumuz en önemli şey, bir dönem unuttuğumuz öz güveni yeniden kazanmış olmamızdır. Geleceğe duyduğumuz güçlü inancımız, başarabileceğimize olan inancımızı, işte sözün özü, öz güvenimizi yeniden kazandık. O yüzden milli savunma sistemlerinden yerli teknolojilere, milli ve yerli üretimden şehirlerimizin gelecek hayallerine kadar bugün her birimizin hayalleri değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Türkiye'nin bütün badirelerden güçlenerek çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınıyla mücadeleden de inşallah güçlenerek çıkacağız çünkü büyüme rakamları onu gösteriyor. Bu, ekonomik olarak vatandaşımıza henüz tam olarak yansımamış olsa da ekonomik veriler anlamındaki bu başarımız inşallah en kısa zamanda vatandaşımıza da yansıyacak. Dolayısıyla ekonomisiyle, adalet sistemiyle, güçlü altyapısıyla, sağlık sistemiyle, diğer bütün önemli yapı taşlarıyla birlikte geleceğe çok daha güçlü şekilde yürümeye devam edeceğiz. Biz inandık. Hep diyoruz ki, 'Öldürmeyen Allah güçlendirir'. Her badireden güçlenerek çıkıyoruz. Bugün dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke olabiliyoruz ve bütün bunların da hayatımıza yansımalarını inşallah en kısa zamanda yine hep birlikte yaşayacağız. Böyle zorlu bir süreç atlattık. Cumhurbaşkanımız her hafta sonu açılışlar yaptı. Yatırımları asla durdurmadık. Hiç vazgeçmedik, geri adım atmadık. Her zaman çarklar mümkün olabildiğince dönsün istedik. İnşallah zor kısmını atlattık. Bundan sonra teşkilat ve diğer çalışmalarımızda bütün kurallara riayet ederek çalışmaya devam edelim ki inşallah ülke ve dünya olarak bu salgın sürecinden de en kısa sürede kurtulup, eski hayatımıza dönelim. Daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz, aşacak çok engelimiz, ulaşacak çok zaferimiz var."

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması

Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Türkiye, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı 16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı 16:21 Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti 15:57 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti 15:49 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti 15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı
16:23 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
16:14 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
15:56 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı
15:48 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti
15:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak         
16:32
Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11         
16:23
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı         
16:15
Koronavirüs bitmeden Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı         
15:55
Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı         
15:51
Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
15:38
Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı         
15:25
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 16:47:40. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Çorum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement