AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan "1 Mayıs" mesajı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan "1 Mayıs" mesajı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, emek ve alın teri ile ekonominin büyümesine ve toplumun refah seviyesinin yükselmesine katkı sunan işçi ve emekçilerin, üretimin her aşamasında, çeşitli sektörlerde özveriyle çalışarak Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine adım adım ilerlemesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Emekçinin hakkının alnının teri kurumadan teslim edilmesini öğütleyen yüce bir dinin, müreffeh gelecek için değer üreten her çabanın saygınlığına inanan, üretim ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın mensupları olduklarına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu bilinçle AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana işçilerimizin çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi, sosyal kazanımlarının genişletilmesi ve istihdamı teşvik edici programların hayata geçirilmesi noktasında önemli adımlar attık, ücretten sosyal haklara kadar geniş bir yelpazede emekçilerimizin karşılaştıkları sorunların çözülmesi hususunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Bir yandan işsizlikle kararlı mücadelemizi sürdürürken öte yandan İstihdam Seferberliği ile milyonlarca vatandaşımızın istihdama katılmasını sağladık."

"Ülkemiz büyümeye devam edecektir"

Karaaslan, tüm dünyayı etkileyen ve pek çok ülkede ekonomik ve sosyal sorunları beraberinde getiren koronavirüs salgını ile her alanda üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığı bir dönemin yaşandığını vurguladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü koordinasyonunda devletimizin ilgili tüm kurumları üreticilerimizi korumak, üretimin aksamaması ve istihdam kaybının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri almış ve başarılı bir yönetim ortaya koymuştur. Sosyal devlet olmanın gereğiyle toplumumuzun tamamını kapsayan ve özellikle çalışma hayatında istihdamın korunmasını merkeze alan hamleler yaptık. Çalışan kesimi korumak amacıyla 3 ay süreyle işten çıkarmaların yasaklanması, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği gibi destekleri bu dönemde hayata geçirdik, İşsizlik Fonu'nu güçlendirdik. Tüm çalışan kesimin yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Kovid-19 sonrası alınan tedbirler ve her alanda emek verenlerin çabalarıyla ülkemiz büyümeye devam edecektir."

emek ve dayanışma günü, Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 04:20 Kaynak: AA


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