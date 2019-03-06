Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Yılport Samsunspor'a Destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Yılport Samsunspor'a Destek

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile sahasında oynadığı maçı kadın taraftarlarla birlikte tribünde izledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Yılport Samsunspor'a Destek, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile sahasında oynadığı maçı kadın taraftarlarla birlikte tribünde izledi.

Yılport Samsunspor'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın taraftarlara ücretsiz yaptığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da tribünde takip etti.

Kırmızı-beyaz atkı, eldiven ve beresini takarak kadın taraftarlar arasında yerini alan Karaaslan'a, Yılport Samsunspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından golcü futbolcu Bahattin Köse çiçek takdim etti.

Karaaslan, kırmızı-beyazlı takımın kadın taraftarlara Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçını ücretsiz yapmasının anlamlı olduğunu belirterek, "Yılport Samsunspor, Samsun'un en önemli markasıdır. Böyle bir markaya sahip takımın kadın taraftarlarla buluşmasını çok önemsiyorum. Biz de Samsunspor'umuza destek olmak için tribünde yerimizi aldık. Samsunspor, güçlü kadrosu ile umarım tüm maçlarını kazanarak bir üst lige çıkacaktır. Zaten Samsunspor'un yeri Süper Lig'dir. Önümüzdeki yıllarda bu hedefine mutlaka ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Çiğdem Karaaslan, Bodrum, AK Parti, Samsunspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi FETÖ ile Adnan Oktar Arasındaki Bağlantıyı Sağlayan İsim Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 00:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Yılport Samsunspor'a Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]