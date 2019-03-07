Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Regaip Kandili Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Regaip Kandili Mesajı

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dünya mazlumlarının güvenli sığınağı, yeryüzünde insanlık ve adaletin yegane savunucusu ülkemizin ilerlemesinin önüne çıkarılan tüm engelleri aşarak, tarihi sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirebilmek için bugün birlik beraberliğe...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dünya mazlumlarının güvenli sığınağı, yeryüzünde insanlık ve adaletin yegane savunucusu ülkemizin ilerlemesinin önüne çıkarılan tüm engelleri aşarak, tarihi sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirebilmek için bugün birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, kandil gecelerinin rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, toplumu oluşturan bireylerin birbirinden güç aldığı, cömertliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhamet duygusunun doruğa çıktığı kıymetli zaman dilimleri olduğunu vurguladı.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi Regaip Kandili'ne milletçe bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç ayları ve bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirerek birbirimize kenetlenmeli, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Dünya mazlumlarının güvenli sığınağı, yeryüzünde insanlık ve adaletin yegane savunucusu ve temsilcisi ülkemizin ilerlemesinin önüne çıkarılan tüm engelleri aşarak, tarihi sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirebilmek için bugün birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz."

Karaaslan, "Tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını, tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Çiğdem Karaaslan, Regaib Kandili, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi

AK Parti'li Gülpınar, Büyük Tepki Çeken Sözlerinden Çark Etti: Birileri Yanlış Anladı Yeni Parti Hakkında Yeni İddia: 50 Vekil Hazır!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:20:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Regaip Kandili Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]