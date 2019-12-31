AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yeni yıl mesajı yayımladı.



Karaaslan, mesajında 2019 yılının, Diyarbakır annelerinin teröre kepenk kapattıran direnişi ile cesaretin, Millilerin verdikleri asker selamıyla yaşattığı gururun, sınır ötesi operasyonların gücüyle ülkenin sahada ve masada elde ettiği başarılarla kararlılığın, yerli ve milli atılımlarla geleceğe dair umudun yılı olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan İstiklal Mücadelesi'nin 100. yılı olduğunu hatırlatan Karaaslan, 19 Mayıs 2019 tarihinde, milletvekili olarak temsil etmekten büyük gurur duyduğu Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen 100. yıl etkinliklerinde siyasi parti liderlerinin birlik görüntüsüyle anlamlı bir mesaj verildiğini anımsattı.

Yeni yılın, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Karaaslan, Samsun'un ve Türkiye'nin her alanda gelişmesinin devamı için omuz omuza çalışarak heyecanla yeni fikirler ve projeler üreteceklerini, yeni yatırımları hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeni umutlarla karşılayacakları 2020'nin dünyadaki acıların, istikrarsızlıkların son bulduğu, ülkede her alanda gelişimin ve büyümenin sürdüğü, kazanımların artarak devam ettiği bir yıl olması temennisinde bulunan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, sınırlarımız boyunca ve sınırlarımız ötesinde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize afiyet temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum."