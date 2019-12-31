AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yeni yıl mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yeni yıl mesajı yayımladı.


Karaaslan, mesajında 2019 yılının, Diyarbakır annelerinin teröre kepenk kapattıran direnişi ile cesaretin, Millilerin verdikleri asker selamıyla yaşattığı gururun, sınır ötesi operasyonların gücüyle ülkenin sahada ve masada elde ettiği başarılarla kararlılığın, yerli ve milli atılımlarla geleceğe dair umudun yılı olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan İstiklal Mücadelesi'nin 100. yılı olduğunu hatırlatan Karaaslan, 19 Mayıs 2019 tarihinde, milletvekili olarak temsil etmekten büyük gurur duyduğu Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen 100. yıl etkinliklerinde siyasi parti liderlerinin birlik görüntüsüyle anlamlı bir mesaj verildiğini anımsattı.

Yeni yılın, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Karaaslan, Samsun'un ve Türkiye'nin her alanda gelişmesinin devamı için omuz omuza çalışarak heyecanla yeni fikirler ve projeler üreteceklerini, yeni yatırımları hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeni umutlarla karşılayacakları 2020'nin dünyadaki acıların, istikrarsızlıkların son bulduğu, ülkede her alanda gelişimin ve büyümenin sürdüğü, kazanımların artarak devam ettiği bir yıl olması temennisinde bulunan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, sınırlarımız boyunca ve sınırlarımız ötesinde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize afiyet temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum."

Milletvekili, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Son Dakika Haberleri
20:00 Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika Haber
19:58 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Son Dakika Haber
19:57 Kocaeli'de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor - Son Dakika Haber
19:55 Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika Haber
19:54 Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak - Son Dakika Haber
19:25 Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:10:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]