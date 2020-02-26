AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan "Regaip Kandili" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan 'Regaip Kandili' mesajı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan "Regaip Kandili" mesajı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, bereketli bir manevi mevsimin müjdecisi olan Regaip Kandili'ni ahlaken yükseliş, ruhların arınışı, birlikte yaşama sevincinin ve kardeşliğin daha da pekiştirmesinin vesilesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

İslam aleminin kandilini tebrik eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"İnancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir yeri bulunan, manevi duygularımızın doruğa ulaştığı, Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin yeryüzünü kuşattığı kandiller zincirinin ilk halkası olan mübarek Regaip Kandili'ni bir kez daha idrak edecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Vatan topraklarımızda bütün vatandaşlarımızın huzuru ve tüm insanlık için esenliğin hakim olması en büyük dileğimizdir. Türkiye olarak dünyanın çeşitli yerlerinde çocuk, kadın, yaşlı demeden zulme uğrayan tüm mazlumların hamisi olmaya devam edeceğiz."

Karaaslan, tüm hemşehrilerinin yanı sıra milletin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ettiğini belirterek, "Bu müstesna gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını, tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, Regaib Kandili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:46 Kaynak: AA
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