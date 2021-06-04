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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması

04.06.2021 15:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2023 sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi, 7 milyar fidanın toprakla buluşturulması, Sıfır Atık Projesi ile 2023 ve 2035 yıllarında atık geri kazanımının kademeli olarak yüzde 60 düzeyine ulaştırılması hedeflerimizden...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2023 sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi, 7 milyar fidanın toprakla buluşturulması, Sıfır Atık Projesi ile 2023 ve 2035 yıllarında atık geri kazanımının kademeli olarak yüzde 60 düzeyine ulaştırılması hedeflerimizden yalnızca birkaçıdır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu dönemde sağlıklı ve temiz çevrenin büyük bir ihtiyaç olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Ekonomik olarak kalkınırken ekolojiye saygı duyan, sürdürülebilir yaklaşımlarla üreten ve gelişen Türkiye'nin arkasındaki en önemli motivasyonun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyulan siyasi irade olduğunu kaydeden Karaaslan, AK Parti'nin politikalarını belirlerken vizyoner olmanın, meselelere bütüncül yaklaşmanın ve çözüm odaklı çalışmanın faydalarını bugün her alanda daha net gördüklerini belirtti.

Çevre sorunları, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunun tüm dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde artan orman varlığımızla, şehirlerimizdeki yeşil alanlarımızla, yenilenebilir enerji kapasitemizle, çevre dostu üretim yapan tesislerimizle, mavi bayraklı plajlarımızla ve diğer birçok alanda kat ettiğimiz mesafe ile dünyada ilklerin ve enlerin arasına girmeyi başardık. Bu gayretimiz, çevre söz konusu olduğunda ülkemizi, dünyada öncü ve lider bir konuma ulaştırana dek devam edecektir."

"Genç cemreler tüm şehirlerimizde havaya, suya, toprağa ve gönüllere düşmeye devam edecek"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın hayata geçirdiği projelere değinen Karaaslan, bu çalışmalardan, "İklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye Modeli Vizyon Belgesi"nin, Türkiye'nin, iklim değişikliği konusuna ilkesel yaklaşımı ve bu kapsamda geliştirdiği politikaların harmanlandığı, tecrübe birikimi ve geleceğe dair vizyonunu paylaştığı bir belge niteliğinde olduğunu kaydetti.

Diğer çalışmanın, "İçimize Düşen Çevre Hareketi" olarak tanımladıkları Cemre Projesi olduğunu ifade eden Karaaslan, 81 ilden 1000 çevre gönüllüsü genç ile başlattıkları hareketin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti.

Karaaslan, "Kontrollü normalleşme sürecine girdiğimiz yeni dönemde, Dünya Çevre Günü ile birlikte genç cemreler tüm şehirlerimizde havaya, suya, toprağa ve gönüllere düşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

-"Ekosistem Restorasyonu"

Birleşmiş Milletlerin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bu yılki temasını "Ekosistem Restorasyonu" olarak belirlediğine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bozulmuş veya tahrip edilmiş ekosistemlerin kurtarılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi anlamlarını taşıyan bu tema özelinde de Türkiye olarak hedeflerimiz mevcuttur. 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi, Geleceğe Nefes kampanyasıyla 7 milyar fidanın toprakla buluşturulması, kişi başına düşen kentsel yeşil alan varlığının OECD ortalamasının üzerine çıkarılması, mavi bayraklı plajlarda dünya birinciliği, Sıfır Atık Projesi ile 2023 ve 2035 yıllarında atık geri kazanımının kademeli olarak yüzde 60 düzeyine ulaştırılması, 2050 yılında evsel kaynaklı atıkların düzenli depolamasının son bulması bu hedeflerimizden yalnızca birkaçıdır."

Küresel ve ulusal çaptaki girişimler, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele açısından belirleyici olsa da işin özünde her zaman birey ve toplumun olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Karaaslan, Dünya Çevre Günü'nün farkındalığın artmasına, yaşam alışkanlıklarında köklü değişimlere ve bu konudaki etkileşimin güçlenmesine vesile olması dileğinde bulundu.

Çiğdem Karaaslan, Dünya Çevre Günü, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan, Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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