AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan "Türkiye Çevre Haftası" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan "Türkiye Çevre Haftası" mesajı Açıklaması

04.06.2022 10:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan "Türkiye Çevre Haftası" mesajı Açıklaması

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizde çevreden ekonomiye, üretimden teknolojiye her alanda büyük dönüşümlere vesile olacak Yeşil Kalkınma Devrimi hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizde çevreden ekonomiye, üretimden teknolojiye her alanda büyük dönüşümlere vesile olacak Yeşil Kalkınma Devrimi hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çevre meselesinin, dünyayı ilgilendiren küresel bir gündem olarak, insanlık tarihi boyunca hep var olduğunu, çevrenin doğal ve kültürel boyutlarıyla korunmasının bütün bireylerin, toplumların ve ülkelerin ortak sorumluluk almasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Gelecek nesillerin emaneti olan çevreyi korumak ve yaşatmak gerektiğini vurgulayan Karaaslan, "Geçmişten bugüne ecdadımızın çevreye bakışı ve tüm yaratılmışlara saygıyı öğütleyen merhametli yaklaşımı örnek teşkil etmiş, bugün de bizlere ilham olmaya devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Havanın, suyun, toprağın değerinin, tabiatı tahrip etmeyen yaklaşımların öneminin her geçen gün arttığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Son birkaç yıldır hayatımızı her alanda etkileyen koronavirüs salgını, çevrenin ve doğal dengenin korunmasının önemini tüm insanlığa bir kez daha hatırlatmıştır. Ekonomik kalkınmayla çevrenin korunmasının birlikte mümkün olduğuna odaklanan sürdürülebilir yaklaşımlar çerçevesinde Türkiye olarak, çevreyi korurken üretmeye ve ülkemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak ülkemizin son 20 yılına damgasını vuran tüm eser, hizmet ve yatırımlarımızı bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Ülkemizde çevreden ekonomiye, üretimden teknolojiye her alanda büyük dönüşümlere vesile olacak Yeşil Kalkınma Devrimi hedefiyle yolumuza devam ediyoruz."

"Türkiye'nin çevre projeleri uluslararası alanda parmakla gösterilen konumda"

Çevre sorunlarının, küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin, enerjinin ve gıda güvenliğinin dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına işaret eden Karaaslan, "Ülkemiz genelinde artan orman varlığımızla şehirlerimizdeki millet bahçeleri ve yeşil alanlarımızla sıfır atık uygulamalarımızla yenilenebilir enerji kapasitemizle emisyonsuz ulaşım araçlarımızla mavi bayraklı plajlarımızla ve diğer pek çok alanda katettiğimiz mesafeyle dünyada adından söz ettiren, çevre projeleriyle uluslararası alanda parmakla gösterilen bir ülke konumuna ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Çevre Haftası"nın AK Parti'nin 81 il teşkilatıyla ve milletle birlikte daha katılımcı şekilde kutlanması için AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Karaaslan, bu haftada, Türkiye'nin doğal değerlerine, AK Parti hükümetlerinin ve belediyelerin çevre projelerine dikkati çekerek toplumsal bilinci artıracak çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın küresel ısınma, kuraklık ve iklim değişikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğu günümüzde Türkiye olarak bireysel, ulusal ve küresel çabalara büyük önem veriyor, mücadele ve uyum kapsamında tarihi adımlar atıyor, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımızı tüketmeden kullanmak, tabiat varlıklarımızı korumak, ağaçlandırma seferberlikleriyle orman varlığımızı artırmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gelecek nesillerimize, mavisi ve yeşiliyle daha sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün; çevre konusundaki toplumsal bilincin artmasına ve yaşam alışkanlıklarımızda köklü değişimlere vesile olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan 'Türkiye Çevre Haftası' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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