AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Edirne'de Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Edirne'nin Keşan ilçesinde Yöresel Ürünler Pazarı'nı gezdi.

Edirne programı kapsamında, Valilik ve Keşan Belediyesinin desteğiyle açılan pazarda tezgahları gezen Karaaslan, Keşan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme ile Trakya Emekçi Kadınlar kooperatiflerince hazırlanan yöresel ürünleri inceledi.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarda kadınlara yönelik çok güzel bir istihdam imkanı sağlandığını söyledi.

Kadınların ürettiklerini pazarda tanıtma ve satma imkanı bulduğunu anlatan Karaaslan, "Keşan Belediyesinin de destek verdiği Yöresel Ürünler Pazarı çok önemli bir hizmet olmuş. İnanıyorum ki çok kısa sürede revaçta olacaktır. Artık insanlar Keşan'dan 'Uğramadan geçmeyelim.' diyecek. Keşan'ın değerlerini, kadın eliyle burada görmüş olacaklar." dedi.

Karaaslan'a, Keşan ziyaretinde, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da eşlik etti.