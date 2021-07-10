AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "İklim değişikliğini göz ardı edemeyiz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, şehirlerin geleceğiyle ilgili iklim değişikliği konusunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Karaaslan, Edirne programı kapsamında kentteki bir tesiste düzenlenen "Şehrim 2023 Şehir Buluşması Çalıştayı"nda, şehirlerin geleceği noktasında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Geçmişin ihtiyaçlarıyla bugünü kıyasladıklarında beklentilerin de haklı olarak değiştiğini anlatan Karaaslan, "Edirne olarak sel baskınlarıyla çokça mücadele eden bir şehirde yaşıyorsunuz. Zaman zaman kayıplar verdiğimizi, acılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Bunun bir kader olmasını kabullenmekten ziyade çözüm üretmek, Meriç Nehri'nin ve gözbebeği Selimiye'nin, bu şehrin geleceğe daha güçlü taşınmasını amaçlamaktayız. Amaç ortak." dedi.

Amaçları harekete geçirecek somut projelere ihtiyaç olduğunu aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"En son Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hayata geçirilme iradesinin ortaya konulduğu, somutlaştığı 3 Nehir 1 Şehir Projesi hakikaten bu şehrin geleceği açısından, özellikle Meriç Nehri düzenlemeleriyle birlikte çok önemli. Bu şehrin kültürel birikiminin farkındayız fakat onun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesiyle hakikaten şehirlerimizde temel ihtiyaçlar noktasında çok önemli bir ivme kat edildi. Sonra üzerine yenilerini eklemeye başladık. Şehirlerimizde artık mimari, estetik ve şehir silüeti kavramları daha ön plana çıkmakta."

Karaaslan, "Şehirlerimizin geleceğiyle ilgili iklim değişikliği konusunu göz ardı edemeyiz. Çünkü değişen iklimle birlikte hepimizin yaşamları hızla değişmekte ve bu değişim artık gelecekte gerçekleşmeyecek, bugün gerçekleşiyor." dedi.

"Edirne bir kültür başkentidir"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının toplantılarına Edirne'den başlamasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Edirne'nin bir kültür başkenti olduğunu anlatan Aksal, şunları kaydetti:

"Edirne'mizi daha ilerilere taşımak, dünya kültür merkezi yapmak için önemli bir çaba sarf ediyoruz. Edirne tarihi eserleriyle çok önemli. Kültür denilince müzeler de çok önemli. Biz bu anlamda Edirne'mizde müzelerimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Edirne merkezde 13 müzemiz var, yakın zamanda Fatih Sultan Mehmet Han Müzesi'ni açtık. Yine geçen hafta Mustafa Varank bakanımızın katılımıyla Edirne'nin en güzel tarihi yapılarından Necmi İğe Evi'ni Etnografya Müzesi olarak açtık. Müze açılışlarına devam edeceğiz."

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin marka değerini öne çıkartmak için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini aktardı.

Kentin tüm dinamiklerinin çalıştayda yer almasının sevindirici olduğunu dile getiren İba, "Bu birliktelik Edirne'yi temsil eden siyaset üstü bir birliktelik. Edirne'miz için atılan her bir adımı, yapılan bütün gayretleri önemsiyoruz. Tüm çabamız Edirne'miz için. Her bir karışı tarih kokan, ecdat yadigarı güzel şehrimizi daha iyi noktalara taşımak adına yapacağımız müzakere şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Çalıştaya katılan akademisyenler ve belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu, dernek, oda ve borsa temsilcileri kentle ilgili talep ve önerilerini sundu.