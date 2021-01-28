AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti iktidarları döneminde birçok yeniliği hayata geçirdiklerini belirterek, bunlardan en önemlisinin kadının iş dünyasındaki kariyer hedeflerinden vazgeçmemesini sağlamak olduğunu söyledi.

Karaaslan, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması'nda yaptığı konuşmaya, Samsun'da kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Arzu Aygün'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyerek başladı.

Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi adına son dönemde önemli adımlar atıldığına işaret eden Karaaslan, "AK Parti iktidarları döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde kadına yönelik birçok yeniliği, hayatları değiştirmeye yönelik bir çok düzenlemeyi hayata geçirdik ama bunların en önemlisi (kadınların) iş dünyasındaki kariyer hedeflerinden vazgeçmemesini sağlamak oldu." dedi.

Karaaslan, kadınların, ekonomiye katkı vermek ve yerel olanı evrensele taşımak iddiasıyla yola çıktıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu yolda markalaşmak çok önemli bir mihenk taşı, bir eşik. Markalaşmayı hayata geçirmek için benim çok önem verdiğim bir alan da tasarım kalitesinin artması. İnşallah önümüzdeki dönemde bu üretim potansiyeli; bu isteğe, arzuya, şevke, enerjiye, kadının tuttuğunu koparma becerisine ve kabiliyetine eklenince aynı zamanda güçlü bir tasarım dili ve tasarım bakış açısıyla inanıyorum ki sadece yerelde değil, ulusal değil, dünya çapında markaları, biz bugün geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz ürünleri dünyaya pazarlayabiliriz. Bu anlamda bakanlığımızın destekleri bir hayli çok."

Çiğdem Karaaslan, Samsun ve 17 ilde farklı alanlarda nitelikli ve markalar çıkaracak kooperatifler kurulacağına inandığını sözlerine ekledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yer aldığı toplantıya, Vali Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, kurum müdürleri ile kadın girişimciler de katıldı.