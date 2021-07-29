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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

29.07.2021 15:20
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türk insanının içinde taşıdığı girişken ruh, bu süreçte zorlukları aşmakta en önemli etkenlerden biri." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türk insanının içinde taşıdığı girişken ruh, bu süreçte zorlukları aşmakta en önemli etkenlerden biri." dedi.

Karaaslan, Bafra ilçesinde iş insanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi, görüşmelerin neticesine göre gelecek dönemde yeni yol haritalarının belirleneceğini söyledi.

Zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Karaaslan, "Dün 22 binleri buldu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı. Mücadelemiz devam ederken, özellikle bu mücadeleden en çok etkilenenler, üretim mekanizmasının en önemli çarkları olarak nitelendirebileceğimiz sanayinin, üretimin bel kemiği sizlersiniz. Bundan dolayı sizlerle bir araya gelmek, bundan sonraki sürece dair yol haritalarımızı, taleplerimizi konuşmak bizler için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının Türkiye'de sosyoekonomik soruna dönüşmemesi için güçlü mücadele verdiklerini anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Güçlü mücadeleyi en çok veren ise Sayın Cumhurbaşkanımız. İnsanlık tarihinin son yüz yıldır tecrübe etmediği böyle bir sıkıntılı süreç içindeyiz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin yerle bir olduğu, vatandaşlarından vazgeçip hastanelerde insanları yerlerde süründürdüğü manzaraları gördüğümüz bu süreci hızla unutuyoruz. Biz bu süreçten başarıyla çıktık. Başta eleştirilen sağlık sistemimizi, 'Ne gerek vardı o büyük hastanelere' denilen hastanelerin nasıl büyük öngörüyle ve liderlikle bu ülkenin dört bir köşesine yerleştirildiğini, nasıl büyük bir beladan kurtaran mekanlar haline geldiğini hep beraber gördük. Bir yandan sağlık ile bu sınavı verirken, bir yandan gerçekten büyük bir mücadele verirken, bir yandan da ekonomik çarkları diri tutmak için elimizden geleni yaptık."

Açıklanan ihracat rakamlarının önemine dikkati çeken Karaaslan, " Samsun'un öncülüğü, Türkiye'nin öncülüğü ve liderliği ile ilgili ipuçları veriyor. Bizim hep dilimizde bir söz vardı, '1 milyar dolar ihracat hedefini geçmek'. 'Bunu geçelim, bunu geçmeliyiz' diyorduk. Bu da sınır değil, bunun da ötesine geçmeliyiz. Samsun olarak 2021 yılının 6 ayında gelen rakamlar, geçen yıla oranla ihracatımızı yüzde 101 artırdığımızı gösteriyor. İnşallah daha şimdiden 1 milyar dolarlık ihracat hedefimizi geçtiğimizi görüyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, üretimin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle oldu. Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlarımızın özverili çalışmalarıyla oldu ama en önemli ayak, sizlerdiniz. Hiç vazgeçmeyen, hiç geri durmayan, mevcut şartlara hemen adapte olabilen ve kendi potansiyelini dönüştürerek üretime devam edebilen sizlerdiniz. Dolayısıyla Türk insanının içinde taşıdığı girişken ruh, bu süreçte zorlukları aşmakta en önemli etkenlerden biri. Hamdolsun, o zorlu zamanları atlattık. Samsun sanayimize çok önemli bir organize sanayi kazandırıyoruz. Karadeniz Bölgesi'nde böyle bir alan yok. Dolayısıyla burada nitelikli, katma değeri yüksek, teknolojisi yoğun üretim hedefliyoruz. Bu anlamda bir üretim merkezi olmasını hedefliyoruz. Bir taraftan tarım alanında inanılmaz zenginliğe sahibiz. Bunu tarıma dayalı sanayi başta olmak üzere katma değeri yüksek ürüne dönüştürerek dünyaya pazarlamanın derdi içerisindeyiz."

Karaaslan, daha sonra Bafra Belediyesince gerçekleştirilen programla beden eğitimi öğretmenliğine hazırlanan gençleri ziyaret etti.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Bafra Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

AK Parti, Türkiye, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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