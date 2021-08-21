AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun Gençlik Buluşması'nda konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Gençleri kalıplara sokmak isteyenler, çerçeveleyip daraltmak isteyenler, sınırlara hapsetmek isteyenler bilmelilerdir ki, gençlerin içindeki ruh, dinamizm, azim, coşku memleketimize ve kutsal değerlerimize karşı duydukları sevgi asla bitmez." dedi.

Karaaslan, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen "Samsun Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, siyasete başlamasında AK Parti Gençlik Kolları'nın önem taşıdığını söyledi.

"Gençler geleceğimizdir" sözünü yanlış değil ama eksik bulduğunu dile getiren Karaaslan, gençlerin aynı zamanda bugünleri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere yer verme ustalığını sadece söylemde tutmayarak hayata geçiren biri olduğunu anlatan Karaaslan, "Benim siyasete girişim kişisel özelliklerimden, çabamdan, çalışmamdan ziyade aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere yer vermenin ve gençlere siyasette ya da hayatın herhangi bir alanında güvenmesinin göstergesidir. Aradan yıllar geçti, bendeki heyecan hiç bitmedi. Gençlik kollarında benim için başlayan hikaye bugün ismimin önündeki farklı sıfatlarla devam ederken bile gençlik kollarında kapıdan ilk gün girdiğim an hissettiğim duygu inanın hiç değişmedi." ifadelerini kullandı.

Gençleri Z kuşağı, Y kuşağı gibi tabirlerle kategorize etmenin onları kalıplar içine koymak anlamına geldiğine işaret eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Gençleri kalıplara sokmak isteyenler, çerçeveleyip daraltmak isteyenler, sınırlara hapsetmek isteyenler bilmelilerdir ki gençlerin içindeki ruh, dinamizm, azim, coşku memleketimize ve kutsal değerlerimize karşı duydukları sevgi asla bitmez. Özellikle bu dönemde Türkiye'nin gençliği, yani sizler, bu memleketin meselelerine sonuna kadar hakim olan, memleketlerine sonuna kadar sahip çıkan, herhangi bir risk alanı gördüğünde hiç düşünmeden canından bile vazgeçecek şekilde meydanlara koşanlarsınız. Türkiye'nin gençleri şu anda Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'mize en yüksek derecede desteği vermektedir. Diğer siyasi partilerle kıyaslanmayacak şekilde bu desteği vermektedir. Gidecek yolumuz çok uzun. Yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin size daha önce hiç olmadığı kadar çok ihtiyacı var. Yeni teknolojilerdeki başarınıza, fikirlerinize, siyasetteki varlığınıza, sanattaki varlığınıza öncü olmanıza ihtiyacı var. 2023'ü ilk duyduğumda bana çok uzak bir tarih gibi gelmişti. Sadece bir seçim değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 2023 bir milat aynı zamanda."

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının gençlere yönelik çevre projesi olan "Cemre" kapsamında gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerde bulunanlara teşekkür eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Önce bin cemre ile başladık. Eğitim ve sertifikalarını verdik. Geçtiğimiz dönemde dünya ile ülkemizde de yangınlar meydana geldi. Hal böyle olunca cemreler burada görev almak istedi. Görüşmelerimiz sonucunda genç cemrelerimiz bu kez afet alanlarına gitti. Çok önemli bir mesuliyet üstlendiler afet alanlarında. Çok geçmeden Batı Karadeniz'deki sel felaketi ile karşılaştık. Bu kez cemreler yine afet alanlarındaydı. Orada göstermiş olduğunuz başarı ve performans kelimelerini kullanmayacağım. Orada göstermiş olduğunuz insanlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Cemreler artık afet zamanlarında da sahada çok önemli görev alacaklar. Çok ciddi eğitimlerle kendilerini donatacak. Dolayısıyla gönüllere düşmenin hakkını daha farklı alanlarda da verebilecek. Hem çevreye, doğaya ve hayvan haklarına sahip çıkarken hem de insanımız yardıma ihtiyaç duyduklarında, 'Ben buradayım' diyebilecek bir formata sokuyoruz cemreleri."

Etkinliğe TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Rabia Bay Keser de katıldı.