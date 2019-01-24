Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Arısoy İçin Esnaftan Destek İstedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Arısoy İçin Esnaftan Destek İstedi

28 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytinburnu'na gelerek AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Arısoy İçin Esnaftan Destek İstedi, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytinburnu'na gelerek AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kaya, ziyarete katılan kanaat önderleri ve şirket sahiplerinden 31 Mart Yerel Seçimleri için destek talep etti.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'a, ziyaretlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti. Bir yumurta markasının Zeytinburnu'ndaki merkezine ziyarette bulunan Arısoy ve Kaya, burada şirket sahibi Cengiz Başak, Batmanlılar kanaat önderi Abdülbaki Uçar ve şirket çalışanlarıyla bir araya geldi. Kaya, ziyarete katılan kanaat önderleri ve şirket sahiplerinden 31 Mart Yerel Seçimleri için destek talep etti.

Batmanlılar kanaat önderi Abdülbaki Uçar, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'a 31 Mart Yerel Seçimleri'nde vereceği desteği dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisinden söz etti.

Şirket sahibi Cengiz Başak, Zeytinburnu esnafının istek ve önerilerini başkan adayı Arısoy'a aktardı. Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde esnafın sesine kulak vererek yol haritasına yeni notlar ekledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

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