AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Ataşehir İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Ataşehir İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

20.01.2021 20:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Ataşehir İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin 18 yıldaki icraatlarının, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların en az 5-10 katı olduğunu belirterek, "Bu neyi gösteriyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin 18 yıldaki icraatlarının, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların en az 5-10 katı olduğunu belirterek, "Bu neyi gösteriyor? Bu millet, doğrudan yana desteğini eksik etmeyecek. Biz yeter ki çalışalım. Bundan sonraki hedefimiz 83 milyonun her bir ferdine ulaşmak olmalı. Ben inanıyorum ki kazanamayacağımız tek bir gönül bile yok." dedi.

Kaya, Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ataşehir 5. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

AK Parti'nin 2001'de kurulduğu günden bu yana her seçimde açık ara farkla birinci parti olduğunu anlatan Kaya, "Yakın Işıkları" dedikleri o ilk slogandan beri milletin mührü AK Parti'ye vurduğunu, kendilerinin de millete hizmetkar olduklarını dile getirdi.

Kaya, yaptıkları hizmetlerin, yolların, köprülerin, havalimanlarının, şehir hastanelerinin, Marmaray'ın, Avrasya Tüneli'nin milletten aldıkları desteği hizmetle millete nasıl geri döndürdüklerinin işareti olduğunu söyledi.

Muhalefeti "taş üstüne taş koymamış bir zihniyet" şeklinde nitelendiren Kaya, muhalefetin İstanbul'da da Türkiye'nin diğer yerlerinde kazandıkları belediyelerde de hiçbir iş yapılmadığını gördüklerini aktardı.

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin 18 yılda yaptığı icraatların Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların en az 5-10 katı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu neyi gösteriyor? Bu millet doğrudan yana desteğini eksik etmeyecek. Biz yeter ki çalışalım. Bundan sonraki hedefimiz 83 milyonun her bir ferdine ulaşmak olmalı. Ben inanıyorum ki kazanamayacağımız tek bir gönül bile yok. Diğer bütün vatandaşlarımıza ulaşmak için bundan sonra gayretimizi o yönde geliştirmemiz gerektiğine, bu konuda da başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah 2023'te İstanbul öyle bir şahlanışa geçecek ki Türkiye'yi ayağa kaldıracak."

"Kadınlar konusunda en hassas parti AK Parti'dir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a laf atanların, çirkin şekilde saldırıda bulunanların bunu niçin yaptığını bildiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"CHP'nin içindeki taciz, tecavüz vakaları öyle peşi sıra ortaya çıktı ki, çıkmış CHP'nin Grup Başkanvekili dün bir açıklama yapıyor, diyor ki, 'Her partide bunlar olabilir. Önemli olan gereğini yapmak.' Tabii ki insanın olduğu her yerde kötü olaylar da yaşanabilir. Ama eğer sayısız taciz ve tecavüz vakaları birbiri ardına çıkıyorsa, kendinizi bir süzgeçten geçirmeniz gerekiyor demektir. Demek ki burada taciz ve tecavüz olağan hale gelmiş. CHP'nin üstünü örtmeye çalışması da kendi ayıplarıdır. Ben bir kadın olarak burada yaşananlardan ve buradaki il başkanının taciz olaylarının üstünü örtmeye çalışmasından gerçekten utandım. Aynı şekilde, CHP'li bir milletvekili bir kadın cinayetinin, Muğla'da katledilen Pınar kardeşimizin katili için babasını arıyor ve davadan vazgeçmesini istiyor. Bütün bunlar peşi sıra oluyorsa burada CHP'nin çıkıp bu konuda kendi içine bir bakması lazım. Tacizin, tecavüzün, yolsuzluğun peşi sıra bu kadar çirkin bir hale geldiği bir siyasi parti bu ülkede bugüne kadar olmadı."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, bir an önce bu tacizlere karşı CHP içindeki kadınların da seslerini yükseltmesi gerektiğini ifade ederek, kadın örgütlerinin de taciz mağduru kadınların yanında yer almaları gerektiğini aktardı.

"Niçin bu konuda hiç kimse sesini çıkartmıyor? Niçin herkes sessizliğe bürünmüş ve adeta bu olayları yok sayarcasına bu konuyu hiç gündem yapmıyor?" diye soran Kaya, burada bazı çirkin şeyleri örtme çabasının elbirliği içinde yürütüldüğünü dile getirdi.

Bunlar karşısında asla susmadıklarını ve susmayacaklarını vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların sonuna kadar ortaya çıkması için de yargımız gerekeni yapacaktır. HDP'nin içinde benzer taciz vakaları yaşandı. Bir milletvekili HDP'de bir kadına tecavüzde bulunmuş ve HDP'nin kadın milletvekilleri tecavüze uğrayan kadına şikayetini geri çekmesi için baskı uyguladılar. Aynen CHP'de örtülmek istenen taciz olayları gibi HDP'de de kadın milletvekilleri tecavüze uğrayana sahip çıkmak yerine onu susturmaya çalıştılar. CHP'de de HDP'de de her türlü kötülükte kol kola aynı şekilde davrandığını burada da görüyoruz.

HDP'nin zaten bu konuda karnesi oldukça kirli. Dağa çıkarılan, kaçırılan küçücük kız çocuklarının orada tacize, tecavüze uğramaları ve buna sessiz kalan orada sözde kadın hakları savunucusuyuz diye meclis kürsüsünden ahkam kesen kadın milletvekilleri var. Ama ne kadar ikiyüzlü olduklarını biz biliyoruz. Çünkü o küçücük kız çocuklarını dağa çıkaran HDP Diyarbakır İl Örgütü var ve onun da önünde ağlayan, evlatlarını bekleyen Diyarbakır anneleri var. CHP'nin HDP'nin nasıl Diyarbakır annelerine karşı sessiz ve onları görmezden geldiğini de bu millet inşallah görüyordur. Biz milletimize anlatacağız. İYİ Parti de başında bir kadın genel başkan var. O da Diyarbakır annelerine karşı sessiz. Her konuda ikiyüzlü bir siyaset yürütüyorlar. Kadın hakları konusunda da aynı ikiyüzlü siyasetlerini yürütmeye devam ediyorlar. Bunlar sözde kadın hakları savunucusu. Kadınlar konusunda en hassas parti AK Parti'dir."

"CHP başörtüsü sorununu bu ülkede kangren haline getirmiş partidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara siyasette hep ön açan bir genel başkan olduğunu belirten Kaya, şunları söyledi:

"Kadınların her koşulda yanında olan bir liderimiz, genel başkanımız var. Kadın hakları konusunda AK Parti'nin yaptıklarını bizlerin çok iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü bu noktada gerçekten ikiyüzlü bir şekilde zaman zaman saldırılara maruz kalıyoruz. Bu ülkenin kadınları başı örtülü ve başı açık diye ayrımcılığa maruz kalırken CHP'nin milletvekilleri o dönem ikna odalarının kurucularıydı. Bakın, Nur Serter. Eminim ki birçok başörtülü kardeşimizin hakkına girmiş ve onlardan bir özür dahi dilememiş bir CHP var. CHP başörtüsü sorununu bu ülkede kangren haline getirmiş partidir. Bugün utanmadan kalkıp da 'Başörtüsü sorununu biz ortadan kaldırdık.' diye bizlerin, bu milletin aklıyla alay ediyorlar. Bu ülkede başörtüsü sorununu, bu ayrımcılığı ortadan kaldıran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır ve onun partisi AK Parti'dir."

Kaya, konuşmasında 28 Şubat sürecinde yaşananları da hatırlattı.

"2024'te Ataşehir AK Parti'li bir belediye olacak inşallah"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da ilk hedeflerinin 2023 olduğuna işaret etti.

"Ataşehir'de öyle bir ses vereceğiz ki sandıkları patlata patlata 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla Başkan yapacağız inşallah." diyen Şenocak, yarım kalan iki hesapları bulunduğunu, birinin Ataşehir, diğerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydetti.

Şenocak, "2024'te Ataşehir AK Parti'li bir belediye olacak inşallah. İstanbul da inşallah sizlerin desteğiyle AK Parti'li bir belediye başkanıyla yola devam edeceğiz. Biz yeter ki çalışalım, yeter ki gayretli olalım. İnanıyoruz, yeni dönem başka bir dönem olacak. 2023-2024 büyük bir sınavımız olacak. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bugün 23. kongreyi bitirdiklerini ve 16 kongre kaldığını, 3 Şubat'a kadar İstanbul'da kongreleri bitirmiş olacaklarını aktaran Şenocak, şubat ayı içerisinde İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın da selamlama konuşması yaptığı kongreye, AK Parti'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.

Ataşehir, AK Parti, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Ataşehir İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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