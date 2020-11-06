AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan enkazdan kurtarılanlara ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan enkazdan kurtarılanlara ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan kurtarılan depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'de meydana gelen depremde enkazdan kurtarılan depremzedeleri hastanede ziyaret etti. İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan apartmanların enkazlarından kurtarılan depremzedeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden Ayda Gezgin (4), Arif Emre Nayman (20) ve Ahmet Çitim'i (70) ziyaret eden Sayan Kaya, depremden yaralı kurtulanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sayan Kaya, ziyaretlerin ardından hastaneden ayrıldı. - İZMİR

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