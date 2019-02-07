Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Nevşehir'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Nevşehir'de

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Nevşehir'de, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları ve esnafı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Nevşehir'de, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Nevşehir'de, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları ve esnafı ziyaret etti.

Nevşehir'e akşam saatlerinde gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve AK Parti il teşkilatı yöneticileri ile birlikte esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. 7-24 milletin emrinde olduklarını belirten Kaya, "Bu dönem özellikle manifestomuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi gönül belediyeciliği ile en güzel hizmetleri yapmak için yola çıktık. Nevşehir'de de genç bir başkan adayımız var. İnşallah Nevşehir'i çok güzel bir şekilde hizmetlere kavuşturacak. Özellikle bu dönemde kadınların, gençlerin, çocukların yeni projelerle destekleneceği bir gönül belediyeciliği dönemini de Türkiye genelinde başlatmış olacağız. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Avanos gezisinde, bir restoranda akşam yemeği yiyen Kaya, burada testi kebabını satırla kırdı. Avanos Belediye Başkan adayı Şaban Topuz ile ilçe esnafını ziyaret eden Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:16 Kaynak: DHA

Fatma Betül Sayan Kaya, Nevşehir, Politika
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