AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini atan TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Kaya, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan Meclisin tam bağımsızlık kararlılığı ile tarihin akışını değiştirdiğini vurguladı.

Milli iradenin kalbi TBMM'nin geçen 100 yılda birçok engel ve saldırıya maruz kaldığını, millet iradesine defalarca darbe denemeleri yapıldığını kaydeden Kaya, "Kuşkusuz bu saldırıların en kanlı ve alçakçası 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi olmuştur. Gazi Meclisimize, demokrasimize saldıran FETÖ'cü darbeciler, milletimizin güçlü irade ve feraseti karşısında bozguna uğramışlardır." ifadesini kullandı.

TBMM'nin, tarihin her döneminde vesayet odaklarına karşı onurlu ve kararlı bir duruş gösterdiğinin, demokrasi mücadelesinden asla taviz vermediğinin altını çizen Kaya, tehdit ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin aziz milletin vatanını, bayrağını, ezanını, istiklalini ve istikbalini canı pahasına korumaya devam edeceğini vurguladı. Kaya, geleceğin sahibi çocuklara bu bilincin aşılanması gerektiğini belirtti.

TBMM'nin kuruluşunun, 100 yıl önce mazlum ve mağdur birçok devlete ilham kaynağı olduğuna dikkati çeken Kaya, bunun bir benzerinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, birçok ülkeye insani yardım yapıyor, milletlerin son umudu oluyor. Şüphesiz Türkiye'nin bu dönemde gösterdiği insanlık ve yardımseverlik, tarihe altın harflerle yazılacak. Elbette bu yıl içimizde biraz burukluk var. Çocuklarımız her zamanki gibi okul bahçelerini, sokakları dolduramayacak. Yarın akşam 21.00'de hep birlikte İstiklal Marşımızı okurken, çocuklarımızın coşkusunu da paylaşacağız inşallah. Türkiye, bu küresel salgını milletimizin sağduyusu, devletimizin gayretli çalışmaları ile yenecek, seneye 23 Nisan'ı yine eskisi gibi kutlayacağız. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha, en içten duygularımla kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."