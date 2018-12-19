Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın Acı Günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın Acı Günü

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hayatını kaybeden halası Ümmuhan Sayan'ın cenaze törenine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın Acı Günü, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hayatını kaybeden halası Ümmuhan Sayan'ın
cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreni için Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelen Kaya ve aile üyeleri, Çaltılar Camisi avlusunda cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra ağabeyi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile Fethiye ve Seydikemer'deki protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Ümmühan Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karaözler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:38 Kaynak: AA

Muğla, Seydikemer, Fatma Betül Sayan Kaya, Güncel
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