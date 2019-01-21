AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Sanat Akademisini Ziyaret Etti

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çocuklarımız, sanatla erken yaşta tanışıyor, sosyalleşip yeteneklerini keşfediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çocuklarımız, sanatla erken yaşta tanışıyor, sosyalleşip yeteneklerini keşfediyor. Sosyal belediyecilik anlayışına harika bir örnek" dedi.



AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Kaya'ya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti. Derslikleri ve çalışma odalarını gezen Kaya, öğrencilere ücretsiz olarak 60 branşta sanat eğitimi veren akademiyle ilgili bilgi aldı. Ardından öğrencilerin müzik performanslarını dinleyen Kaya, gençlerin yeteneklerine hayran kaldı.



"Sosyal belediyecilik anlayışına harika bir örnek"



Sanata ilgisi olan öğrencilerin katılımıyla oluşturulan sanat akademisinin gençlere verilen önemin göstergesi olduğuna dikkat çeken Kaya, "Sosyal belediyecilik anlayışına harika bir örnek. Çocuklarımız, sanatla erken yaşta tanışıyor, sosyalleşip yeteneklerini keşfediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni dönem kayıtlarını kaçırmamasını tavsiye ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Sanat akademisi, öğrencilere yeteneklerini geliştirme imkanı sunuyor



Sanata yetenekli gençleri profesyonel imkanlarla buluşturmayı amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nde 18 derslik ve 1 okuma odası yer alıyor. Yaylı Sazlar, Nefesli Sazlar, Telli Sazlar, Tuşlu Sazlar, Vurmalı Sazlar, Ses Eğitimi-Koro, Müzik Teknolojileri, Dublaj, Tiyatro, Senaryo Yazarlığı, Drama, Sinema ve Televizyon, Resim, Fotoğraf, Aranjörlük gibi alanlarda eğitim veren Sanat Akademisi, öğrencilere ilgi ve yeteneklerini geliştirme imkanı sunuyor. - İSTANBUL

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