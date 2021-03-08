AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit annesi ve eşleriyle yemekte buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit annesi ve eşleriyle yemekte buluştu

08.03.2021 22:49

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği programda şehit anneleri ve eşleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği programda şehit anneleri ve eşleriyle bir araya geldi.

Kaya, Balgat'taki TEDAŞ Misafir Evindeki programda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Türkiye'deki kadınlar için çok büyük hizmetler yaptıklarını ancak "kadınlar için ne yapsak az" anlayışla ülkeyi yönettiklerini belirtti.

Türkiye'de bir dönem kadınların başörtüsü nedeniyle yaşadıkları zorluklara değinen Kaya, başı açık ya da örtülü bu ülkenin bütün kız çocuklarının en iyi eğitimi alması, en iyi şartlarda yetişmesi ve ülkesine her şart ve koşulda hizmet edebilmesinin yolunu açtıklarını anlattı.

"Lanet olsun böyle siyasete"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığı mesajını gördüğünü aktaran Kaya, mesajı görünce aklına bu ülke için evladını, eşini şehit veren kadınlarla Diyarbakır'da evladı için gözyaşı döken annelerin geldiğini ve içinin yandığını söyledi.

İmamoğlu'nun mesajını gördüğü an, "Lanet olsun böyle siyasete" dediğini ve bu ülkenin kadınları olarak bu siyaset anlayışından çok rahatsız olduklarını ifade eden Kaya, "İstanbul'da seçim döneminde yapılan kirli ittifak, terör örgütüyle kol kola yürüyen partiyle beraber yürüyen CHP ve İYİ Parti'nin hali dün gece yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından gözler önüne serildi." diye konuştu.

Kaya, şunları kaydetti:

"Diyarbakır annelerinin çığlıklarına, haykırışlarına sessiz kalan zihniyet, bugün terör örgütüyle kol kola yürüyen onun siyasi uzantısı olan partinin başındaki kadının, hanımefendinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. O kirli ittifakı en iyi şekilde gözler önüne seren işte bu tweetler, bu anlayış. 'Lanet olsun böyle siyasete' diyor insan bir kadın olarak gerçekten. Bütün şehit annelerimiz şehit yakınlarımız, Diyarbakır anneleri, onların çığlığına, acısına sessiz kalan, bigane kalan bu anlayışı gerçekten şiddetle kınıyorum. Diyarbakır annelerinin çığlığı inşallah bu terör örgütünün sonunu getirecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu ülkenin kadınları olarak inşallah terörün son bulmasını biz sağlayacağız."

"Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin laneti onların üzerine olsun"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da tüm şehit ve gazi yakını kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Aylar da İmamoğlu'na tepki göstererek, "Lanet olsun, teröre destek veren herkese lanet olsun diyoruz. Teröre destek veren partilerle kol kola giren herkesi lanetliyoruz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin laneti onların üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

Programa katılan AK Partili vekiller Ravza Kavakçı Kan ve Zeynep Yıldız da birer konuşma yaparak, şehit yakını ve gazilere desteklerini dile getirdi.

Programın ardından Kaya, katılanlara vakıf tarafından hazırlanan çiçek ve hediyelerini takdim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit annesi ve eşleriyle yemekte buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit annesi ve eşleriyle yemekte buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit annesi ve eşleriyle yemekte buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit annesi ve eşleriyle yemekte buluştu

AK Parti, Türkiye, Şehit, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit annesi ve eşleriyle yemekte buluştu - Son Dakika


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