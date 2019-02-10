Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Tekirdağ'da Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Tekirdağ'da Ziyaretlerde Bulundu

35 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Tekirdağ'da bazı ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Tekirdağ'da Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Tekirdağ'da bazı ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün bazı ziyaretler yapmak için kente gelen Kaya, AK Parti İl Başkanı Mülahim Kuru ve partiler tarafından karşılandı.

Kaya'ya AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere tarafından çiçek takdim edildi.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından 100. Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştiren Kaya, buradan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ Temsilciliğine geçerek gençlerle sohbet etti.

TÜGVA Tekirdağ Temsilcisi Emrah Hekim'den çalışmalar hakkında bilgiler alan, Kaya daha sonra kentten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:31 Kaynak: AA

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