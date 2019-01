AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'tan Başkan Gümrükçüoğlu'na Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 'nu makamında ziyaret etti.Trabzon'un, Türkiye 'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Şehit Eren Bülbül'ün Trabzon'un terörle mücadelede kararlılığını gösteren sembol bir isim olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Trabzon halkı ülkesinin zor zamanlarında, milletinin ve devletinin yanında durmuş, milli birlik ve beraberliğini çok önemsemiştir. Terör örgütlerinin tamamıyla mücadeleyi bir vatan görevi olarak kabul etmiş bir halktır. Bu vesile ile terörle mücadelenin sembol ismi olan Eren Bülbül evladımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Hiç gözünü kırpmadan hainlerin her türlü tuzaklarını hiçe sayarak yürümüş ve şehit olmuş bir evladımız. Eren Bülbül, Trabzon'un kararlılığını gösteren sembol bir isimdir. Bir kez daha ailesine, şehrimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum" dedi."Trabzon aynı zamanda kültürün, sanatın, doğanın her türlü güzelliğin bir arada bulunduğu bir şehir" diyen Kurtulmuş "İnşallah yeni dönemde şehrimizin bütün imkanlarını en yüksek noktaya çıkaracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 'na geride kalan sürede yaptığı üstün hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Orhan Bey her ne kadar büyükşehir belediye başkanlığından ayrılsa da bizimle beraber aynı istikamette, aynı davanın yolcusu olan kararlı bir nefer olarak yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.Başkan Gümrükçüoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'a Trabzon'a olan hizmetleri ve katkılarından ötürü teşekkür etti. Ziyarette AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu , Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu , İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altınbaş hazır bulundu. - TRABZON