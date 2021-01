AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan aşı tavsiyesi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Randevusu gelen, hekimi tarafından çağırılan her hemşehrimizin ihmal etmeden vaktinde aşısını yaptırmasını arzu ediyorum." dedi.

Konya'nın Ilgın ilçesine gelen Usta, restorasyon çalışmaları tamamlanan Ulu Cami, Ilgın 100 Yataklı Devlet Hastanesi'ni gezdi, Ilgın Sağlık Müdürlüğü, AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığı ve Ilgın Belediyesi'ni ziyaret etti.

Usta, Ilgın ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığını ziyaret ederek göreve gelen Başkan Ömer Apil'e hayırlı olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle ilçeye ilişkin istişarelerde bulunduklarını anlatan Usta, "Ilgın'da güzel bir uyum içerisinde çalışmalar ve yatırımlar devam ediyor. Ilgın için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ederek, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Ilgın için planladığımız projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Yıllardır tadilat aşamasında olan Ulu Cami'yi ziyaret ettik. Ilgınlıların tarihi bir mekanda ibadet etmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hastane ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü de ziyaret ettik. Aşılama işlemleri başladı. Şu an için Ilgın'da aşı olmamış sağlık çalışanımız yok. İnşallah en kısa süre içerisinde de vatandaşlarımızın randevu sistemiyle aşılamaları başlayacak. Buradan hemşehrilerimize şunu özellikle ifade etmek isterim, randevusu gelen, hekimi tarafından çağırılan her hemşehrimizin ihmal etmeden vaktinde aşısını yaptırmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da Usta'nın Ilgın'a yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.