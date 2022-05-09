AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Karatay'ın bugünlere gelmesinde katkı ve destekleri olan Leyla Şahin Usta'ya teşekkür etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti.

Karatay Belediyesi'nin ilçenin dört bir tarafında yürüttüğü çalışmalar, yatırım ve yeni projeler istişare edildiği ziyarette Leyla Şahin Usta, ilçenin yapılan hizmetlerle gün geçtikçe daha da gelişip güzelleştiğini söyledi.

KARATAY'DA ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATILIYOR

Karatay'da çok güzel işlere imza atıldığına vurgu yapan Usta; "Karatay her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Özellikle eğitim, kültür, spor, yeşil alan, yollar ve daha birçok alanda oldukça başarılı işler yapılıyor. Ben bu vesileyle, yoğun gayreti dolayısıyla Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'yı ve ekibini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ortaya çıkardığı hizmetleri hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZIN DESTEĞİ HER ZAMAN YANIMIZDA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortaya çıkan çalışmaların birliğin, beraberliğin ürünü olduğunu aktardı ve desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya İl Başkanlığı ve Karatay Teşkilatı'na teşekkür etti.

Başkan Hasan Kılca; geleceğe güzel bir Karatay emanet etmek istediklerini ifade ettiği sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler; genel merkezimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz, il ve ilçe teşkilatımızla güzel bir uyum içerisinde önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay'ımız için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. İlçemizde kaliteli ve nitelikli hizmetler açısından belli bir seviyeye ulaştık. Karatay'ımızda takdir edilen bir dayanışma ruhu var. Bu birliktelik ve dayanışma ruhu kendisini hizmetlerimizde gösteriyor. Tabi bu hizmetlerin ortaya çıkmasında Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Şahin Usta'nın büyük emeği var. Destekleriyle her zaman yanımızda oldular. Kendilerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yine İl ve İlçe Teşkilatımız her zaman bizlerin yanında oldu. Kadim bir medeniyet kültürüne sahip Karatay'a değer katacak yeni yatırımlarımızı hayata geçirip, geleceğe yaşam düzeyi daha yüksek bir Karatay emanet etmeyi hedefliyoruz."