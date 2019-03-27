Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Esnafla Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Esnafla Buluştu

47 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal esnafla buluştuANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, esnaflar ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Esnafla Buluştu, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal esnafla buluştu

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, esnaflar ile bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ostim esnafıyla bir araya geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından sağlık ürünleri üreten bir şirketi ziyaret eden Ünal, şirketin üretim yerlerini dolaştı.
Ziyaretler sırasında Ünal'a Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı İsa Mallı, AK Parti Meclis üyesi Abdulkadir Aydoğan ve AK Parti Meclis Üyesi Adayı Ekrem İnce eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:25 Kaynak: İHA

Yenimahalle, Mahir Ünal, AK Parti, Politika
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