AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "12 Eylül belli bir yaş grubu için kabus, sistematik işkence ve korku demektir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "12 Eylül belli bir yaş grubu için kabus, sistematik işkence ve korku demektir. 12 Eylül Türkiye için 20 yılın kaybı demektir. Millet iradesinin katledilmesi demektir." ifadesini kullandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ünal, Onikişubat Belediyesinin Barbaros Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Şehit Cengiz Engizek Bilgi Kültür Evi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış programına katıldı.

Ünal, açılışta yaptığı konuşmada, bugün 12 Eylül darbesinin 40. yılı olduğunu hatırlatarak, "12 Eylül belli bir yaş grubu için kabus, sistematik işkence ve korku demektir. 12 Eylül Türkiye için 20 yılın kaybı demektir. Millet iradesinin katledilmesi demektir. Milletin seçtiği, söz de karar da millettindir dediği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin duvarlarında, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazdığı, bu hakikatin hilafına maalesef milletin elindeki egemenlik hakkının yine milletin adı kullanılarak alındığı gündür." diye konuştu.

Açılışın ardından partisinin Batıpark Çim Güreş Sahası'nda düzenlediği Onikişubat İlçesi 3. Olağan Kongresi'ne katılan Ünal, 12 Eylül'de 650 bin kişinin sistematik şekilde işkenceden geçirildiğini, 27 Mayıs'taki darbenin etkilerini üzerinden atamayan Türkiye'nin şartların olgunlaşmasıyla 12 Eylül'de darbeyle karşılaştığını dile getirdi.

27 Mayıs 1960 darbesinin 'yeter söz de karar da milletindir' diyen milletin iradesini temsil eden Adnan Menderes'e karşı yapıldığını aktaran Ünal, "Biz 1960'daki darbeden sonra tam 20 yılımızı kaybettik. 1960 ile 1970 arası askeri vesayet yıllarıdır. 1970 ile 1980 arası sağ ve sol olaylarıdır. Gitti mi bizim 20 yılımız, bir ülkenin ömründen 20 yıl gitmesi ne demek biliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

"Siyaset milletin emanetine ölümüne sahip çıkmak işidir"

Siyasetin bir makam ve mevki, birilerinin kendisini iyi, güçlü hissetmesi için yapılan birşey olmadığını belirten Ünal, siyasetin bilinç, fikir ve farkındalıkla verilen mücadelenin ne anlama geldiğini bilerek yapılacağını söyledi.

Siyasetin önemine vurgu yapan Ünal, "Şimdi, Joe Biden 'muhalefetle birlikte Erdoğan'ı devireceğiz', Macron 'Erdoğan'dan kurtulmamız gerekiyor' diyor. Neden, çünkü Erdoğan milletin adamı, birtakım kişilerle hareket etmiyor. Çünkü Erdoğan, milletin ona verdiği sorumluluğu ve emaneti, ölümüne muhafaza ettiği için. İşte siyaset milletin emanetine ölümüne sahip çıkmak işidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, yıllarca Türkiye'de siyasetin çirkin ve bulaşık bir iş olarak gösterildiğine işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyasetin üzerinde askerin ve belli kesimlerin vesayet kurduğu dönemleri unutmamamız gerekiyor. O yüzden siyaset önemli ve kıymetlidir. Siyaseti önemli ve kıymetli yapan, siyaset kurumu milletin iradesini sandıkta alan ve devleti yönetme temsiline sahip olan kurumun adıdır. Siyaset ve darbeler ne anlama geliyor çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer 15 Temmuz'da bu millet çıplak elleriyle iradesine sahip çıkmasaydı, ne olurdu, Türkiye bu sefer 10 yılını 20 yılını değil, Türkiye bu defa en az 100 yılını kaybederdi."

15 Temmuz kalkışmasının ardından bölgede yaşananlara bakıldığında bu darbe girişiminin daha iyi anlaşıldığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki olaylara, Libya'da, Suriye'de yapılanlara baktığımızda, eğer 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı, bölgeyi o kadar rahat şekilde dizayn edeceklerdi ki, hiçbir sorun yaşamayacaklardı. Önlerinde Erdoğan, AK Parti diye bir engel olmayacaktı. Millet idaresi diye bir şey olmayacaktı. İstedikleri gibi Doğu Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, Libya'yı, Suriye'yi, Lübnan'ı istedikleri gibi dizayn edeceklerdi. Ama bugün bunu yapamayanlar, ne diyorlar, 'Erdoğan'ı devirmeliyiz'. Bunu kimler diyor, şimdi bunu Biden diyor anlarım, bunu Macron diyor anlarım, ama bu ülkenin en büyük muhalefet partisinin başındaki genel başkanı, dostlarımızla birlikte 'Erdoğan'ı devireceğiz' diyorsa bunu anlayamam maalesef. O yüzden siyasete sahip çıkmamız demek, çocuklarımıza sahip çıkmamız demek."

Kongreye, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile partililer katıldı.

Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı 65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 48 can kaybı,1509 yeni vaka tespit edildi Ters şeritten giden alkollü sürücü dehşet saçtı! 3 otomobile çarptı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti TT Arena'da müthiş gol! Meşin yuvarlak 4. kez ağlarla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşuna tepki: Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Ortaklıktan çıkarılan şahıs, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı         
17:17
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim         
16:38
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu         
13:44
Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı         
13:06
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü         
08:23
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 21:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei