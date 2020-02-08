AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

31 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına ilişkin, "Eğer birileri siyasi ayak arıyorlarsa, bunun önemli bir kriteri var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına ilişkin, "Eğer birileri siyasi ayak arıyorlarsa, bunun önemli bir kriteri var. Bunun kriteri, bir sivil toplum örgütü görünümünde olan bu yapının bir organize suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla beraber aynı söylemi, aynı dili, aynı pozisyonu kim aldıysa, FETÖ'nün siyasi ayağı odur." dedi.

Mahir Ünal, A Haber'de yayınlanan Toplumsal Hafıza programının konuğu oldu.

"FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarına değinen Ünal, FETÖ'nün siyasi bağlantılarının ve ittifaklarının ortaya çıkması için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Ünal, "Bizim bu yaptığımız çalışmada, yaklaşık 52 bin belgeyi tarayarak yaptığımız bu çalışma, Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının söylemlerine baktığımızda, bu net bir şekilde gözüküyor. Kaldı ki yine Cumhuriyet Halk Partili 24'üncü dönem milletvekilleri Birgül Ayman Güler, yine Yıldıray Sapan'ın, yine Yılmaz Ateş'in açık bir şekilde bu ittifakı, bu beraberliği deşifre ettiği açıklamaları var." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün siyasi bağlantılarının tespit edilmesi için bazı göstergelerin bulunduğunu vurgulayan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer birileri siyasi ayak arıyorlarsa, bunun önemli bir kriteri var. Bunun kriteri, bir sivil toplum örgütü görünümünde olan bu yapının bir organize suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla beraber aynı söylemi, aynı dili, aynı pozisyonu kim aldıysa, FETÖ'nün siyasi ayağı odur."

Ünal, birilerinin ısrarla FETÖ'nün organize suç örgütü olduğu ortaya çıkmadan önceki dönemi bilinçli olarak sürekli gündeme getirdiğini anlatarak, "Çünkü bu yapının bir terör örgütü olduğu, bir suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonraki kendi pozisyonlarını perdelemek için öncelikle bu sulandırmayı ve bu perdelemeyi gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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