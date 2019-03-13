Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Vali Köşger'e Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Vali Köşger'e Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Vali Köşger'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a ziyareti sırasında AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Aydın milletvekilleri Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ile parti yöneticileri eşlik etti.

Bir konferansa katılmak için geldiği Aydın'da Vali Köşger'i ziyaret etmek istediğini belirten Mahir Ünal, "Birazdan siyasi faaliyetlerimize başlayacağız. Siyasi faaliyetlerimize başladığımızda siyasi konuları konuşuruz. Bugün değerli valimize bir nezaket ziyaretinde bulundum. Grup Başkanvekilliğim döneminde Valimle, Büyükşehir Kanunun hazırlanmasında beraber çalışmıştık. O zaman Mahalli İdareler Genel Müdürüydü. Aydın'a geldiğimizde ziyaret etmesek eksik olurdu. Kendisine ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:39 Kaynak: İHA

Selim Köşger, Aydın, AK Parti, Mahir Ünal, Güncel
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