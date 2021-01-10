AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

10.01.2021 19:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, kaset operasyonu ile göreve geldiği günden beri nefret, yalan ve iftiralardan oluşan zehirli bir iklim inşa ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, kaset operasyonu ile göreve geldiği günden beri nefret, yalan ve iftiralardan oluşan zehirli bir iklim inşa ediyor. Taciz ve tecavüzlere sessiz kalan, terör örgütleri ve destekçi ülkelere tek kelime etmeyen bu şahıs, siyasi tarihimizin çöplüğünde yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimini "kontrollü darbe" ve "tiyatro" diyerek itibarsızlaştırmaya çalışırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz'un failleri ile mücadele etmek için aldığı 20 Temmuz'daki olağanüstü hal kararını "sivil darbe" diye nitelediğini belirtti.

Ünal, "Düşünün, TBMM'nin aldığı karara 'sivil darbe' diyebilmişti. 15 Temmuz darbesini ve faillerini perdelemek adına milletin seçtiklerinin aldığı kararları, o günden bu yana sivil darbe diye isimlendiriyor. O günden bu yana aslında sürdürdüğü anti siyaset. Bunu hep söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin, meşru zeminde anayasanın, devletin bütün kurumlarının, kurallarının meşru kabul edildiği bir zeminde yapıldığına ve buna demokratik siyaset denildiğine işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"Anti siyaset, devletin kurumlarını, devletin kurallarını, gayri meşru ilan ederek, demokrasiye müdahale zemini hazırlama işidir. İşte Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu yana anti siyaseti kendine ilke ediniyor. Tüm demokratik kurumların ve kuruluşlarının meşruiyetini kamuoyu nezdinde tartışmaya açıyor. Hakim ve savcılara ağır hakaretler ediyor. Gazeteci ve sanatçılara ağır hakaretler ediyor. Öğretmen ve çiftçileri hedefe koyan ithamlarda bulunuyor. Polisimizi 'Sarayın polisleri' diyerek itibarsızlaştırma gayretine giriyor. Kendi anlayışında olmayan herkesi 'satılmış, yandaş, yalaka, iradesini satan' olarak itham ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafında toplanan avaneleri, bu ülkede huzursuzluk iklimi oluşturmak istiyorlar. Bu son derece açık."

Ünal, paylaşımında ayrıca "Kemal Kılıçdaroğlu, kaset operasyonu ile göreve geldiği günden beri nefret, yalan ve iftiralardan oluşan zehirli bir iklim inşa ediyor. Taciz ve tecavüzlere sessiz kalan, terör örgütleri ve destekçi ülkelere tek kelime etmeyen bu şahıs, siyasi tarihimizin çöplüğünde yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika


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