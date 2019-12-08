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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
6 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi, Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:02 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi, Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Ünal, beraberindeki heyetle ilk olarak Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etti.
Daha sonra, Hatay Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezen Ünal, burada yetkililerden bilgi aldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı da ziyaret etti.
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