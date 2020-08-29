AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Yalova'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Yalova'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu ülkede kimse bayramlarını, bu ülkenin kutsallarını birbiriyle karşı karşıya getirmesin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Yalova'da konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu ülkede kimse bayramlarını, bu ülkenin kutsallarını birbiriyle karşı karşıya getirmesin. Bunu getirenler kesinlikle art niyetli, kötü niyetlidir." dedi.

Ünal, AK Parti Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir kesimin çalışmaları itibarsızlaştırmak istediğini söyledi.

2002 yılında günlük kazancı 4 doların altındaki ailelerin toplumun yüzde 33'ünü oluşturduğunu, bugün ise bu rakamın yüzde 2 olduğunu belirten Ünal, devletin topladığı 100 liralık verginin yüzde 86'sının 2002'de faize gittiğini, bugünse bu rakamın 12 liraya düştüğünü dile getirdi.

Ünal, şöyle konuştu:

"Bunlara sorsanız, bunları dinleyip, bunların yalanlarına açık olan kardeşlerimize sorsanız, 'Türkiye, çok kötü durumda.' Türkiye, tarihinin en iyi durumunda şu anda. Bunu bırakın, rakamlardan da vazgeçtim, salgın sürecinde devlet ne demektir, devlet millet birlikteliği ne demektir, güçlü devlet ne anlama gelir, beraberce yaşamadık mı? Biz 105 ülkeden 76 bin vatandaşımızı aldık ve Türkiye'ye getirdik. Bırakın içerideki vatandaşlarımızı, yurt dışında bile hiçbir vatandaşımızı bırakmadık."

Çin ve Türkiye haricinde salgın sürecinde ulusal düzeyde uzaktan eğitim veren başka ülke olmadığına dikkati çeken Ünal, 18 yılda yaptıkları çalışmaların salgın sırasında önemini bir kez daha anladıklarını vurguladı.

"Sizin ruhlarınızda halen 27 Mayıs'ın lekesi, kiri, isi duruyor"

Katıldığı televizyon programında " Malazgirt'ten bugüne kadar bizim bu topraklarda var oluşumuzu simgeleyen 30 Ağustos'u da 26 Ağustos'u da 29 Ekim'i de 23 Nisan'ı da 15 Temmuz'u da birbiriyle mukayese etmeyin. Bunlar birbirinin karşıtı değil, bunlar birbirinin mütemmim cüzüdür." dediğini söyleyen Ünal, şunları kaydetti:

"Bakıyorsunuz ki ertesi gün, '15 Temmuz'la 30 Ağustos'u mukayese ettikleri için onları kınıyoruz.' diye haber yapıyorlar. Peki bunu kim yapıyor? 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı'nı kutlayan, bu ülkenin başbakanını asan, 2 tane bakanını asmış ve bu ülkenin seçilmiş başbakanının asıldığı günü bayram haline getirmiş, bu millete 20 sene bayram olarak kutlatanlar, bugün 30 Ağustos'u, 23 Nisan'ı, 29 Ekim'i ağızlarına alıyorlar. Sizler bizim bayramlarımızı o kirli ağızlarınıza almayın çünkü siz bugün söyleyemiyorsunuz ama sizin ruhlarınızda halen 27 Mayıs'ın lekesi, kiri, isi duruyor. Siz halen kalbinizden 27 Mayıslar geçiriyorsunuz. Bunu nereden mi biliyoruz? Bu sizin 27 Nisan e-muhtırasındaki, 28 Şubat'taki tavrınızdan, bunu sizin 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp kaçmanızdan biliyoruz.

Bu ülkede kimse bayramlarını, bu ülkenin kutsallarını birbiriyle karşı karşıya getirmesin. Bunu getirenler kesinlikle art niyetli, kötü niyetlidir."

"Ayasofya bu milletin umudu, hayali, coşkusu, heyecanıydı"

Türkiye'de bayramların kutlanmasıyla ilgili herhangi bir yasağın bulunmadığını ancak salgın nedeniyle kısıtlamaya gidildiğini ifade eden Ünal, şunları dile getirdi:

"Efendim, 'Ayasofya'da öyle yapmadınız.' Ayasofya, bu milletin umudu, hayali, coşkusu, heyecanıydı. Biz orada 500 kişilik bir planlama yaptık ama millet coşkuyla geldi ve o günü kutladı. Hem sen Ayasofya'nın açılışından niye rahatsızsın, niye huzursuzsun? O yüzden bunları iyi tanımalıyız. Bu yalanı söyleyenleri, Ahmet Arif'in ifadesiyle 'çıyanları' iyi tanımalıyız. Hakikate hiçbir sadakati olmayan, yalan söylemekten hiçbir şekilde çekinmeyen ve gocunmayan, adeta gerçeği tahrif etmeyi kendisine misyon edinmiş... Bunları iyi tanımalıyız. Biz inandığımız yolda yürüyeceğiz. İnandığımız yol büyük Türkiye idealidir, inandığımız yol tam bağımsız Türkiye idealidir. İnandığımız yol bölgesinde güç, küresel güç haline gelmiş Türkiye idealidir."

" Mavi Vatan'ı, Türkiye'nin uluslararası haklarını korumak gibi sorumluluklarımız var"

Son dönemlerde Türkiye'ye karşı saldırgan tutumlara dikkati çeken Ünal, "Sen bölgede küresel güç olduğunda elbet de saldıracaklar. Sen küresel güç olma iddiasındaysan tabii sana saldıracaklar." ifadelerini kullandı.

Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar istiyorlar ki 'Mavi Vatan'daki haklarınızdan vazgeçin, Güneydoğu'da sınırla ilgili güvenlik kaygınız olmasın, toprak bütünlüğünüzü korumayın, ekonomide gidin IMF'ye teslim olun'... Gittiler, IMF ile görüştüler ya otel lobilerinde. 'IMF'ye teslim olun, niye sıkıntı yaşıyoruz ki?' Bu ver kurtulcular, bu teslim ol kurtulcular. Bu milletin iddiasını, kavgasını, davasını taşımayanlar, bu milletin derdiyle dertlenmeyenler, bu milletin tarihin içindeki o büyük iddiasını geleceğe taşımak için hiçbir derdi olmayanlar, yalan söylemekten de çekinmiyorlar ama inanmış yürekler, bu yalanlara inanamazlar. İnanmış yürekler, bu yalanlarla endişe, kaygı, şüpheye düşemez, durup düşünemez, acaba diyemez, diyemeyiz çünkü yürümemiz gereken bir yol var, vermemiz gereken bir kavga var, etmemiz gereken bir mücadele var. Mavi Vatan'ı, toprak bütünlüğümüzü, Türkiye'nin uluslararası haklarını korumak gibi sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımız bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet. Çocuklarımız için bunu yapmak zorundayız."

"Tam bağımsız Türkiye' diyemediler"

ABD Başkan adayı Joe Biden'in "Muhalefetle beraber seçimle Erdoğan'ı devireceğiz." sözlerini hatırlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Buna muhalefetin tepkisi ne oldu arkadaşlar? 'Efendim 7 ay sonra bunu niye gündeminize aldınız?' dediler. Mesele bu sözün 7 ay önce veya 7 ay sonra mı söylenmesidir. Yoksa mesele bu sözün söylenmiş olması mıdır? 7 ay önce Biden'in başkan adaylığı söz konusu değildi. Biden'in bu sözünün bir kıymeti yoktu. 7 ay sonra Biden, başkan adayı haline geldi ve PKK'lı bir hesap bunu gündeme taşıdı. Niye? Biden'in Kürtlerle ilgili sözlerden dolayı PKK'lı bir hesap bunu gündeme taşıdı. Peki buyurun, gündeme geldi, ne söyleyeceksiniz? Efendim, 7 ay sonra bunu niye gündeme getirdiniz mi diyeceksiniz yoksa gümbür gümbür tam bağımsız Türkiye mi diyeceksiniz? 'Tam bağımsız Türkiye' diyemediler. O yüzden AK Parti kongrelerinin, AK Parti teşkilat mensubu olmanın ve AK Parti teşkilat mensubu olarak yüklendiğimiz misyonun ve sorumluluğun ne anlama geldiğinin bilincinde olmak durumundayız.

Bizim en büyük avantajımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve bu milletle kurduğu gönül bağıdır."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede Umut Güçlü tekrar seçildi.

Kongreye AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.

Ünal, Yalova Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Yalova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Yalova'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Başakşehir'de silahlı saldırgana bekçilerin müdahalesi görüntülere yansıdı CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı Yunanistan, Türkiye'nin "Savaş nedeni" dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum Ahmet Nur Çebi, Quaresma çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım         
20:24
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi         
19:36
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı         
18:32
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi         
17:55
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor         
17:35
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı         
17:12
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi         
16:26
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu         
16:13
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek         
12:52
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun         
10:13
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi         
09:23
Bahçeli'den sürpriz öneri: Köprüye benim değil Erdoğan'ın adını verin Bahçeli'den sürpriz öneri: Köprüye benim değil Erdoğan'ın adını verin         
08:46
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti         
06:05
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti         
04:28
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 00:55:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Yalova'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei