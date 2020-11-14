AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gündemi değerlendirdi Açıklaması

14.11.2020 20:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki muhalefetin ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'e ümit bağladığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki muhalefetin ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'e ümit bağladığını belirtti.

Özhaseki, partisinin Kayseri il binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de gerçekleştirilen seçime değinen Özhaseki, "Bizim Türkiye'deki muhalefet Biden'den ümitlendi. Çok da sevindiler. Sevinmelerinin sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderecek gruplar bir araya gelsin, onu gönderelim gibi bir söylemdi. Türkçesi böyleydi. Ondan dolayı heyecanlandılar." dedi.

Bu beklentiye anlam veremediğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hayretler içerisindeyim. Türk insanına kendilerini sevdirseler, dertlerini anlatsalar, AK Parti'yi çok daha güzel gönderirler, çok daha rahat gönderirler. Niye Biden'den ümit bekliyorlar anlamış değilim. Türkiye'de çok güçlü bir lider, çok güçlü bir ittifak var. Hak ve menfaatlerini asla onlara bırakmayacak bir irade var. Bunu Akdeniz'de gördüler. Bunu Karadeniz'de gördüler. Bunu Azerbaycan'da da gördüler. Türkiye bu çağda ve bu devirde artık oyun kurucudur. Suriye'de de Libya'da da Azerbaycan'da da oyun kurucuyuz. 2000 yılı öncesini düşünüyorum da o günkü iktidarlar olsaydı böyle şeyler olabilir miydi? Herkes elini vicdanına koysun ve sorsun. Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş. Ha 'a' gelmiş, ha 'b' gitmiş. Hiç umrumuzda bile değil. Biz önümüze bakıyoruz. Biz milletimizin temsilcisiyiz. Onların hak ve menfaatlerinden de asla taviz vermeyiz. Bundan kimse endişe etmesin."

"Türk kardeşlerimiz orada topraklarına kavuşuyor"

Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde Türkiye'yi her zaman yanında göreceğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Haydar Aliyev ile birlikte Cumhurbaşkanımızın iradesi ortaya çıktı. Nihayetinde Türk kardeşlerimiz orada topraklarına kavuşuyorlar. Bu bizim için bayram adeta. Son derece sevindirici bir olay. Ayrıca gönül bağımızın olduğu Türk coğrafyasıyla köprü oluşturacak bir bölge oluşuyor. Şimdi orada bir hat çıkıyor ve direkt kendi coğrafyamız ile buluşacak hale geliyoruz. Bu da diğer başarı kadar önemli diye düşünüyorum. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra Azerbaycan ile ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile direkt buluşma imkanına da kavuştu. Bu da bu iktidarın, Cumhurbaşkanımızın iradesi ile olmuş bir iştir."

"Koronavirüsten dolayı hayatı durduramayız"

Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede birçok ülkenin aciz kaldığını vurguladı.

Türkiye'nin bu konuda büyük bir başarıya imza attığını aktaran Özhaseki, bu başarıyı düzgün planlanan sağlık sistemi, özveriyle çalışan sağlık personeli ve hükümetin ortaya koyduğu güçlü iradeyle kazandıklarını dile getirdi.

Kovid-19'un tedbir ve mücadele ile önüne geçilebileceğinin altını çizen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarız ki bir an önce aşı çıkar, herkes rahatlar ve normal hayata döneriz. Bu virüsle mücadele yolları var elbet. Temizlik, maske, mesafe konusuna uyarsak bu virüsten korunabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda dikkat etmekten başka çaremiz yok. Koronavirüsten dolayı hayatı durduramayız, ekonomiyi durduramayız, yürüyen sistemi durduramayız. Buna hiçbir ülke cesaret edemiyor. Sanayi çalışacak, çarklar dönecek, ticaret yapılacak, okullarımız açılacak, insanlar normal hayatına devam edecek. Bir taraftan da hastalığa kurban gitmeyeceğiz. Bunun da yolu tedbirden geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da insanların özgürlüklerini, hayatını, yaşamını kısıtlayacak bir şeyden yana olmadıklarını defalarca söylediler. Bu konuda iş vatandaşa düşüyor."

Kayseri'deki yeni yatırımlarla ilgili de konuşan Özhaseki, havalimanında zaman zaman yoğunluklar yaşandığına dikkati çekti.

Şehre bu kadar yakın bir havalimanını uzak bir yere taşımayı istemediklerine işaret eden Özhaseki, "Bu bize mantıklı gelmiyor. Biz çeşitli görüşmeler yaptıktan sonra mevcut binanın dış hatlar olarak kullanılmasını, yanına da iç hatlar binası yapmayı kararlaştırdık. Buranın ihalesi yapıldı. Önümüzdeki hafta inşallah temelini atacağız. Bununla Belsin ve Anayurt bölgelerine raylı sistem hattı, Erciyes Dağı'nda termal su arama ile hava ikmal alanına yapılacak millet bahçesiyle ilgili çalışmalar da sürüyor." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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