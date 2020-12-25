AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Niğde'de Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sol belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken, sosyal medyada kurdukları trollerle hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken, Allah'a hamdolsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru adımları atıyor." dedi.

Özhaseki, partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, genel merkez tarafından alınan karar çerçevesinde bütün illeri gezdiklerini söyledi.

İllere uzmanların günler öncesinden giderek, belediye başta olmak üzere kurumsal, finansman ve personel yapısının nasıl olduğunu izlediğini belirten Özhaseki, belediyelere yardımcı olmak ve önlerini açmayı amaçladıklarını anlattı.

Özhaseki, şehirlerin canlı organizmalar olduğunu ve şehirlerde çok hızlı bir değişim olduğunu vurguladı.

Yaşanan değişimi sıkıca takip etmesi gereken birimlerin başında da belediyelerin bulunduğuna değinen Özhaseki, belediyelerin değişimi takip edip, vatandaşın beklentilerini karşılaması halinde kentte yaşayanların mutlu olacağını dile getirdi.

Belediyelerin dönüm noktasının 1994 yılı olduğuna anımsatan Özhaseki, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da olmak üzere 'hizmet belediyeciliği yapacağız, kimseyi ayırmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz, gece gündüz demeyeceğiz, herkese hizmet edeceğiz' dedik. Çok şükür işe başladığımızda da bunları yaptık." diye konuştu.

"Parti olarak tek şartımız, vatandaşın gönlünü kazanmak"

Özhaseki, bu şekilde yapılan belediyeciliği milletin sevdiğine işaret ederek, biraz güçlenince sosyal belediyecilik kavramını ortaya attıklarını, iktidar olduklarında da marka şehirler kavramını çıkardıklarını anlattı.

Şehirlerin Avrupa ile yarışır hale geldiğine vurgulayan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Artık bizim şehirlerimizde de Avrupa'da gözüken birçok hizmet gözükmeye başladı. Şehirlerimizin marka değerleri öne çıkmaya başladı. Son dönemde de özellikle Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gönül belediyeciliği anlamında da güzel adımlar atıyoruz. Sol belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken, sosyal medyada kurdukları trollerle, hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken Allah'a hamdolsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru adımları atıyor. Ama bu işleri yaparken de tabii ki parti olarak tek şartımız, vatandaşın gönlünü kazanmak. Ne kadar yol yaparsanız yapın, ne kadar park yaparsanız yapın, eğer vatandaşın gönlünü kazanamamışsanız, bir teyzemi kırmışsanız, bir amcanın yüzüne gülmemişseniz, selam vermemişseniz... Biz böyle bir belediye başkanı istemiyoruz."

Konuşmanın ardından Özhaseki, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla basına kapalı istişare toplantısı yaptı.

Cuma namazını tarihi Alaaddin Camisi'nde kılan Özhaseki, Niğde Kalesi ve kentsel dönüşüm alanında da incelemelerde bulundu.

Özhaseki, daha sonra Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.