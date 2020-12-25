AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Niğde'de Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Niğde'de Açıklaması

25.12.2020 15:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Niğde'de Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sol belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken, sosyal medyada kurdukları trollerle hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken, Allah'a hamdolsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sol belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken, sosyal medyada kurdukları trollerle hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken, Allah'a hamdolsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru adımları atıyor." dedi.

Özhaseki, partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, genel merkez tarafından alınan karar çerçevesinde bütün illeri gezdiklerini söyledi.

İllere uzmanların günler öncesinden giderek, belediye başta olmak üzere kurumsal, finansman ve personel yapısının nasıl olduğunu izlediğini belirten Özhaseki, belediyelere yardımcı olmak ve önlerini açmayı amaçladıklarını anlattı.

Özhaseki, şehirlerin canlı organizmalar olduğunu ve şehirlerde çok hızlı bir değişim olduğunu vurguladı.

Yaşanan değişimi sıkıca takip etmesi gereken birimlerin başında da belediyelerin bulunduğuna değinen Özhaseki, belediyelerin değişimi takip edip, vatandaşın beklentilerini karşılaması halinde kentte yaşayanların mutlu olacağını dile getirdi.

Belediyelerin dönüm noktasının 1994 yılı olduğuna anımsatan Özhaseki, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da olmak üzere 'hizmet belediyeciliği yapacağız, kimseyi ayırmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz, gece gündüz demeyeceğiz, herkese hizmet edeceğiz' dedik. Çok şükür işe başladığımızda da bunları yaptık." diye konuştu.

"Parti olarak tek şartımız, vatandaşın gönlünü kazanmak"

Özhaseki, bu şekilde yapılan belediyeciliği milletin sevdiğine işaret ederek, biraz güçlenince sosyal belediyecilik kavramını ortaya attıklarını, iktidar olduklarında da marka şehirler kavramını çıkardıklarını anlattı.

Şehirlerin Avrupa ile yarışır hale geldiğine vurgulayan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Artık bizim şehirlerimizde de Avrupa'da gözüken birçok hizmet gözükmeye başladı. Şehirlerimizin marka değerleri öne çıkmaya başladı. Son dönemde de özellikle Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gönül belediyeciliği anlamında da güzel adımlar atıyoruz. Sol belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken, sosyal medyada kurdukları trollerle, hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken Allah'a hamdolsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru adımları atıyor. Ama bu işleri yaparken de tabii ki parti olarak tek şartımız, vatandaşın gönlünü kazanmak. Ne kadar yol yaparsanız yapın, ne kadar park yaparsanız yapın, eğer vatandaşın gönlünü kazanamamışsanız, bir teyzemi kırmışsanız, bir amcanın yüzüne gülmemişseniz, selam vermemişseniz... Biz böyle bir belediye başkanı istemiyoruz."

Konuşmanın ardından Özhaseki, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla basına kapalı istişare toplantısı yaptı.

Cuma namazını tarihi Alaaddin Camisi'nde kılan Özhaseki, Niğde Kalesi ve kentsel dönüşüm alanında da incelemelerde bulundu.

Özhaseki, daha sonra Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret ederek, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Niğde, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Niğde'de Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede Mbaye Diagne, aile bireylerinden birinde koronaya rastlandığı için Trabzon maçının kadrosunda yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı         
14:57
PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı         
14:47
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım         
13:29
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek         
13:09
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Freni boşalan nakliyat kamyonu boş alana uçtu! O anlar kameraya yansıdı Freni boşalan nakliyat kamyonu boş alana uçtu! O anlar kameraya yansıdı         
12:10
Eski eşini darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi Eski eşini darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi         
11:47
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:13
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı         
11:10
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 15:35:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Niğde'de Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei