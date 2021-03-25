AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den, NNYÜ'ye hukuk fakültesi müjdesi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den, NNYÜ'ye hukuk fakültesi müjdesi
25.03.2021 14:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne (NNYÜ) hukuk fakültesi kurulacağının müjdesini verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne (NNYÜ) hukuk fakültesi kurulacağının müjdesini verdi.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Özhaseki, sosyal medya hesabından YÖK Genel Kurulu'nda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne hukuk fakültesi açma kararı aldığını duyurdu.
Özhaseki, paylaşımında "Sıkı takiplerimiz sonucunda dün yapılan YÖK Genel Kurulu'nda Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne hukuk fakültesi açılması kararı çıktı. Şehrimize ve üniversitemiz hayırlı, uğurlu olsun. Başta Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı fedakar iş adamımız saygıdeğer hayırsever Mustafa Nevzat Özhamurkar ve yönetimine kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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