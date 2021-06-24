AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarına eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin." dedi.

Özhaseki, kentteki temasları kapsamında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret ederek, kendisiyle bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret eden Özhaseki, burada gazetecilere, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, belediyecilikte istişare etmenin ve ortak aklın kullanılmasının önemine işaret ederek, bu kapsamda güzel çalışmaları olan Kahramanmaraş'ta ders çalışacaklarını ifade etti.

Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarının bulunduğunu, bunların hiç unutulmadığını anlatan Özhaseki, belediyecilik tarihine de iz vuran en önemli tarihin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığına seçilmesi olduğunu aktardı.

Özhaseki, belediyelerde yapılan önemli hizmetler sonrası vatandaşların kendilerini iktidara getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İktidar olduktan sonra da çok şükür biraz daha vites büyüttük. O dönemde, marka şehirler diye Avrupa'nın şehirleriyle yarışacak projeler ortaya koyduğumuz dönem oldu. Bütün şehirlerde dikkat edin, büyük projelerin tamamı neredeyse 2000'li yıllardan sonradır, bizim iktidarımıza tesadüf eder. Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla der ki 'Biz gönül belediyeciliği inşa etmeye çalışıyoruz' evet iş yapabiliriz, köprüler yaparız, alt geçitler yaparız, büyük devasa yeşil alanlar, sosyal tesisler yaparız, meydanlar yaparız. Ama milletle beraber yapacağız, onların duasını, gönlünü alarak yapacağız. Büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, küçüklerimize de hürmet edeceğiz ve insanlarla ilişkiyi asla kesmeyeceğiz, gönül belediyeciliğini inşa edeceğiz. Bu kavramlar boş kavramlar değil, altı dolu dolu, her dönemini yaşayarak ortaya koyduğumuz kavramlar. Çok şükür böyle olduğumuz içindir ki biz kendi partimizi iktidara taşıdık, genel iktidarda da yerel iktidarda da vatandaş bize oyunu esirgemiyor."

Mehmet Özhaseki, belediyelerin kısıtlı bütçelerinin bulunduğunu ve şehrin en önemli ihtiyaçlarının belirlenerek bu bütçeden kaçak verdirilmeden doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

"Ellerindeki imkanlarla bol bol heykel açıyorlar"

Mehmet Özhaseki, iyi işler gerçekleştirmek ve milletin duasını almak için çok çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dikkat edin CHP'nin yapmaya çalıştığı baştan sona algı operasyonudur. Olmayan bir şeyi varmış gibi, yapmadıkları bir şeyi yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet bazı şehirlerde şimdi iktidardalar, seçmen tercihidir saygı duyarız. Ama lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir aşık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün sabah yine gördüm yine bir heykel açılışı vardı, demek ki bunların ihtiyacı heykelmiş. Bizim ihtiyacımız temel işlere, belediyecilik hizmetlerine ve biz bu konuda da hizmet etmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

Özhaseki, hangi işi yaparlarsa yapsınlar karşıdan kendilerine yönelik zehirli bir dil kullanıldığını aktardı.

CHP'nin Türkiye'nin büyük projelerine yönelik geçmişten bu yana sürekli muhalefet yaptığını söyleyen Özhaseki, bunlarla ilgili dönemin parti liderlerinin açıklamalarından örnekler verdi.

Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Marmaray Projesi için muhalefet 'Kanallara su dolar, depremi tetikler' dedi. Bakın Kanal İstanbul için de söylüyorlar. 20 metre derinliğinde kanal yapılacak. Ne demektir, şehirlerimizde 3-4 kat bodrum yapmak gibi bir şey. Peki deprem kaç metrede oluyor? Marmara Denizi içerisinde 10 kilometre 15 kilometre aşağıda oluyor. Allah aşkına bir evin bodrumunu yapmak gibi eşilen bir toprak parçası depremi nasıl tetikler? Herhalde millet gülsün diye söylüyorlar, söylenecek gibi bir şey değil, garip bir şey. Sonra Avrasya yapılıyor, diyorlar ki 'Buradan araç geçmez görürsünüz siz'. Geçen ben sordum 50 bin civarında araç geçiyormuş, İstanbul trafiğini rahatlatan en önemli işlerin başı."