Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarına eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarına eleştirdi Açıklaması

24.06.2021 13:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarına eleştirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin." dedi.

Özhaseki, kentteki temasları kapsamında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret ederek, kendisiyle bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret eden Özhaseki, burada gazetecilere, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, belediyecilikte istişare etmenin ve ortak aklın kullanılmasının önemine işaret ederek, bu kapsamda güzel çalışmaları olan Kahramanmaraş'ta ders çalışacaklarını ifade etti.

Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarının bulunduğunu, bunların hiç unutulmadığını anlatan Özhaseki, belediyecilik tarihine de iz vuran en önemli tarihin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığına seçilmesi olduğunu aktardı.

Özhaseki, belediyelerde yapılan önemli hizmetler sonrası vatandaşların kendilerini iktidara getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İktidar olduktan sonra da çok şükür biraz daha vites büyüttük. O dönemde, marka şehirler diye Avrupa'nın şehirleriyle yarışacak projeler ortaya koyduğumuz dönem oldu. Bütün şehirlerde dikkat edin, büyük projelerin tamamı neredeyse 2000'li yıllardan sonradır, bizim iktidarımıza tesadüf eder. Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla der ki 'Biz gönül belediyeciliği inşa etmeye çalışıyoruz' evet iş yapabiliriz, köprüler yaparız, alt geçitler yaparız, büyük devasa yeşil alanlar, sosyal tesisler yaparız, meydanlar yaparız. Ama milletle beraber yapacağız, onların duasını, gönlünü alarak yapacağız. Büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, küçüklerimize de hürmet edeceğiz ve insanlarla ilişkiyi asla kesmeyeceğiz, gönül belediyeciliğini inşa edeceğiz. Bu kavramlar boş kavramlar değil, altı dolu dolu, her dönemini yaşayarak ortaya koyduğumuz kavramlar. Çok şükür böyle olduğumuz içindir ki biz kendi partimizi iktidara taşıdık, genel iktidarda da yerel iktidarda da vatandaş bize oyunu esirgemiyor."

Mehmet Özhaseki, belediyelerin kısıtlı bütçelerinin bulunduğunu ve şehrin en önemli ihtiyaçlarının belirlenerek bu bütçeden kaçak verdirilmeden doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

"Ellerindeki imkanlarla bol bol heykel açıyorlar"

Mehmet Özhaseki, iyi işler gerçekleştirmek ve milletin duasını almak için çok çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dikkat edin CHP'nin yapmaya çalıştığı baştan sona algı operasyonudur. Olmayan bir şeyi varmış gibi, yapmadıkları bir şeyi yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet bazı şehirlerde şimdi iktidardalar, seçmen tercihidir saygı duyarız. Ama lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir aşık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün sabah yine gördüm yine bir heykel açılışı vardı, demek ki bunların ihtiyacı heykelmiş. Bizim ihtiyacımız temel işlere, belediyecilik hizmetlerine ve biz bu konuda da hizmet etmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

Özhaseki, hangi işi yaparlarsa yapsınlar karşıdan kendilerine yönelik zehirli bir dil kullanıldığını aktardı.

CHP'nin Türkiye'nin büyük projelerine yönelik geçmişten bu yana sürekli muhalefet yaptığını söyleyen Özhaseki, bunlarla ilgili dönemin parti liderlerinin açıklamalarından örnekler verdi.

Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Marmaray Projesi için muhalefet 'Kanallara su dolar, depremi tetikler' dedi. Bakın Kanal İstanbul için de söylüyorlar. 20 metre derinliğinde kanal yapılacak. Ne demektir, şehirlerimizde 3-4 kat bodrum yapmak gibi bir şey. Peki deprem kaç metrede oluyor? Marmara Denizi içerisinde 10 kilometre 15 kilometre aşağıda oluyor. Allah aşkına bir evin bodrumunu yapmak gibi eşilen bir toprak parçası depremi nasıl tetikler? Herhalde millet gülsün diye söylüyorlar, söylenecek gibi bir şey değil, garip bir şey. Sonra Avrasya yapılıyor, diyorlar ki 'Buradan araç geçmez görürsünüz siz'. Geçen ben sordum 50 bin civarında araç geçiyormuş, İstanbul trafiğini rahatlatan en önemli işlerin başı."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Özhaseki, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarına eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti 13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır 13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler 11:48 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler

Son Dakika Haberleri
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu
13:43 Hasta eşeği yolun karşısına geçirdi, insanlık dersi verdi
13:42 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü         
13:46
Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor         
13:42
Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada         
13:39
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi         
13:38
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi         
12:00
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarına eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement