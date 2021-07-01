Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması

01.07.2021 14:28
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin. Çok şükür, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Girdiğimiz bütün yerel seçimlerde yüzde 40'ın biraz altında, biraz üstünde oy alarak birinci partiyiz." dedi.

Özhaseki, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin iktidar olduktan sonra sosyal belediyecilik ve marka şehirler gibi daha büyük projelerin peşinde koşmaya başladıklarını söyledi.

Son dönemde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini koyduğu ve özellikle takip ettiği "gönül belediyeciliği"ni inşa etmeye çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin. Çok şükür, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Girdiğimiz bütün yerel seçimlerde yüzde 40'ın biraz altında, biraz üstünde oy alarak birinci partiyiz. Son yerel seçimlerde de Ankara ve İstanbul biraz moralimizi bozsa da doğrudur, vatandaşın orada bir ihtarı vardır, onu da çok iyi gördük, anladık, ders de çıkardık ama yine birinci partiyiz. Yüzde 45 civarında oy aldık, elhamdülillah."

Özhaseki, AK Parti'nin hizmet siyaseti güttüğünü ve hizmet belediyeciliği yaptıklarını aktardı.

Onun dışında bir amaçlarının olmadığını, AK Parti'nin dışındaki özellikle de ana muhalefet partisinin odaklandığı iki nokta olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine bir siyaset algısı. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Ne yapacaksınız ya? Erdoğan bir fani nihayetinde. AK Parti insanların bir araya gelip kurduğu iyi niyetle kurduğu bir hizmet kervanı. Siz ne yapacaksınız, onu söyleyin. Ne yapacakları belirsiz. Kimlerle ortaklık kurdukları yarı belli yarı belirsiz. İkinci işleri de başarıyla yapıyorlar, tebrik ediyorum kendilerini, algı operasyonları ve yalanlar. Allah bizden ırak etsin. Ne yazık ki CHP'nin de böyle bir dünyası var. Yalanlar üzerine kurulu bir siyaset güdüyorlar. Her taraf yalan. Çocuklarımız üniversite imtihanına girecekler, herkes heyecanlı, aileler, yavrularımız stresli, diyor ki 'Şimdi öyle bir anlaşma yapıldı ki Katarlılar, dışarıdan gelenler üniversiteye imtihansız girecekler'. El insaf ya. Günahtır, yapmayın."

Mehmet Özhaseki, bir gazetecinin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle ilgili CHP'nin eleştirilerine ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Özelleştirme kapsamında olan bir yer çıkarıldı, Milli Savunma Bakanlığına bağlı ve daha da rahat hareket edebilsin diye anonim şirket haline getirildi. Hiçbir çalışan arkadaşımızın da emekleri orada zayi edilmiyor. İnisiyatifi ve isteği dışında başka bir statüye de dönüşmüyor. O yüzden burada daha büyüyen, gelişen, daha çok istihdam edilebilecek bir ortam çıktı diye düşünüyoruz. Bu kanunu bunun için yaptık. İnşallah hayırlı olur."

Özhaseki ve beraberindekiler, daha sonra Zafer Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, Kırıkkale Belediyesine geçti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Özhaseki, daha sonra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i de ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, Kırıkkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı 14:34 Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu! 14:26 Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu! Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi 13:38 Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor 13:23 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı 11:53 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi

Son Dakika Haberleri
14:41 Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
14:33 Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
14:27 Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi
14:12 ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı
13:45 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elmalı davası hakkında konuştu: Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz
13:31 Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla
13:22 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
12:50 Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler
12:27 ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak         
14:42
Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi         
14:27
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı         
14:13
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu         
09:57
Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti         
08:08
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 14:51:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement