AK Parti'li Özhaseki, Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Özhaseki, Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması

29.09.2022 17:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim işimiz yapmak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim işimiz yapmak. Bazılarının işi yıkmak, fesatlık olabilir. Bazıları dış dünyanın aparatı olarak buralara gelip her türlü kötülüğü yapabilir ama biz onlardan uzağız. Biz Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla yapmaya, inşa etmeye ve gönüller kazanmaya geliyoruz." dedi.

Özhaseki, bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, yıllar önce özellikle kardeşliğe, dostluğa, muhabbete kurşun sıkanların yıktığı ve yaktığı bir şehirden inşa edilmiş, pırıl pırıl bir Şırnak'ta olmanın memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Binbir türlü zorluklar içerisinde ülkeye hizmet etmenin yollarını aradıklarını anlatan Özhaseki, siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu aktardı.

"Bizim işimiz yapmak. Bazılarının işi yıkmak, fesatlık olabilir. Bazıları dış dünyanın aparatı olarak buralara gelip her türlü kötülüğü yapabilir ama biz onlardan uzağız. Biz Cumhurbaşkanı'mızın da talimatıyla yapmaya, inşa etmeye ve gönüller kazanmaya geliyoruz." ifadelerini kullanan Özhaseki, parti olarak yıllardır halkın içinde ve halkın bir parçası oldukları için 15 seçimi kazandıklarını, 16. seçim için de dimdik ayakta olduklarını belirtti.

Özhaseki, Cumhuriyet tarihi boyunca ne yapılmışsa iktidarları dönemindeki 20 yılda daha fazlasının yapıldığına dikkati çekerek sağlıkta yaşanan gelişmelere değindi.

"10 binden fazla konutu 1 ila 1,5 yılda yaptık"

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan çift yol sadece 6 bin kilometre iken bugün 30 bin kilometreyi bulan çift yol çalışmasının olduğuna dikkati çeken Özhaseki, her bir alanda başarılı olduklarını dile getirdi. Özhaseki, şöyle konuştu:

"2015-2016 yılları, kötü yıllardı. Birçok emek teröristlerce yakılıp yıkılmıştı. Şırnak merkezde tam 5 bin 716 konut, 400 civarında iş yeri ve aynı zamanda cami ve okul, 200 kilometrede su kanalları yaptık. Cizre'de yaklaşık 3 bin 100 konut, 200 iş yeri ve okul, cami gibi sosyal tesisler, İdil'de 512 konut, cami, taziye evleri, Silopi'de 840 konut yaptık. 10 binden fazla konutu 1 ila 1,5 yılda yaptık. Evi yıkılan kardeşimizin evi eskiydi, yeniydi demeden herkesin evlerini teslim ettik. Halen devam eden çalışmalarımız var. Bunları da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Devletin bunlar için harcadığı bedel bugünkü rakamla 10 milyarın üzerindedir. Bunlar Cumhurbaşkanı'mızın dirayetiyle, talimatıyla yapılmış olan işlerdir."

Bölgeye hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Özhaseki, sadece hizmet değil, Türkiye'nin kronikleşmiş hastalıkları içerisindeki daha önceki iktidarların parmak basmaya, çözmeye korktukları ne varsa onların da üstüne cesaretle gittiklerini dile getirdi. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Birisi özgürlükler meselesi. Meseleyi sadece başörtü meselesi olarak da almıyoruz. Buradaki kardeşlerimiz 'Kürt'üm' diyemezlerdi. Dilini konuşmakta sıkıntı çekerlerdi, propagandasını yapmakta zorluk çekerlerdi. Bir vatandaşımız 'Aleviyim' demekte zorluk çekerdi. Bizim zamanımızda hizmetler geldi, aynı zamanda özgürlükler de sonuna kadar açık. Gezi olaylarında üç beş ağacı bahane ederek her tarafı etrafı yakıp yıktılar. Üç beş ağaç için bağıranlar bir ay sonra CHP'li Yalova Belediyesinin 180-200 yıllık çınarları kesti, bir tek sesleri çıkmadı. Demek ki bunların dertleri ağaç değildi. Güya 6-8 ağacı bahane edenler Türkiye'nin güçlenmesi için büyük yatırımların hiç birisinin yapılmasını istemiyorlardı çünkü onların derdi çevre ve ağaç değildi, başkaydı."

Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu anlatan Özhaseki, binlerce yıldır insanların burada yaşadığını, cennet gibi bir vatana sahip olduklarını ifade etti. Özhaseki, şunları kaydetti:

"Burada bir olduk, devlet kurduk. Allah'a hamdolsun bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. Gittikçe de güçleniyoruz. İşte bu durum birilerinin dışarıda hiç hoşuna gitmiyor. Bu millet büyük bir millet. 'Bu millet biraz daha güçlenirse gönül coğrafyasına lider olur. O yüzden önlerini kesmek lazım.' Tek fikirleri bu. Bunun içindir ki 50 yıl önce FETÖ'yü bu milletin içine sokmuşlar. Yıllarca kandırmışlar fakir fukaranın çocuklarını, zenginlerin parasını almışlar ve nihayetinde kime hizmet ettiklerini net olarak bütün millet anladı. PKK örgütü de öyle."

Toplantıya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (4) Son dakika haberi... Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (4) Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır birliklerinin komutanları ile toplantı Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır birliklerinin komutanları ile toplantı Son dakika haberi: Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (3) Son dakika haberi: Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (3)
Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki, Şırnak'ta '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 23:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Özhaseki, Şırnak'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement