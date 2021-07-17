Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu Açıklaması

17.07.2021 23:02
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, dünyanın yeniden kurulduğunu belirterek, "Türkiye nitelikli iş gücü ve gençleri ile bu yeniden kurulan dünyada söz sahibi olacak nadir ülkelerden biridir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, dünyanın yeniden kurulduğunu belirterek, "Türkiye nitelikli iş gücü ve gençleri ile bu yeniden kurulan dünyada söz sahibi olacak nadir ülkelerden biridir." dedi.

İleri, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan yardımcıları Ebubekir Şen ve Zehranur Yılmaz, Gençlik Kolları MKYK üyeleri Hasan Aktan ve Tayfun Arşınkol, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile İsmet Paşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına giderek partililerle görüşen İleri, Şırnak Üniversitesi bahçesinde düzenlenen "Net Konuşalım" programına katıldı.

Programda Şırnaklı gençlerle bir araya gelen İleri, dünyada dijital dönüşüm süreci yaşandığını, ülkeler arasındaki güç dengelerinin yaşanan dijital dönüşüm ile değiştiğini söyledi.

İleri, "Türkiye de bu dönüşümde sessiz kalan bir ülke değil. Hakikaten şu an vatandaşı olduğunuz ülke, bizi öyle bir devlet aklı ile yönetiyor ki; bu dijitalleşme sürecinde uzun vadeli uzun vizyonlu planlar yapıyor ve bunları hayata geçiriyor." diye konuştu.

"Net Konuşalım" isimli programı organize ederek dijital dönüşüm sürecine vurgu yaptıklarına işaret eden İleri, her hafta farklı bir ilde farklı bir konuyu konuşacaklarını belirtti.

İleri, Ankara'dan sonraki ilk duraklarının Şırnak olduğunu dile getirerek, bu kentin son dönemde yaşadığı sıkıntılara göğüs germeyi bilen, mücadele eden, dik duran gençleri ile ön plana çıktığını aktardı.

"Türkiye yeniden kurulan dünyada söz sahibi olacak nadir ülkelerden biri"

İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceğin Türkiye'si büyük bir Türkiye olacak. Dijital dönüşüm sürecinde Türkiye'nin lider olmak noktasında çok ciddi avantajları var. Dünya yeniden kuruluyor. Türkiye nitelikli iş gücü ve nitelikli gençleri ile bu yeniden kurulan dünyada söz sahibi olacak nadir ülkelerden biridir."

Yıllarca yurt içi ve dışında yüksek teknoloji sektöründe çalıştığını anlatan İleri, "Gördüğüm şudur ki; bu devir bizim devrimiz. Plan program yapacağız, vizyon geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dijitalleşme sürecinde Türkiye'nin lider ülke olma şansını çok yüksek görüyoruz"

Bugünün dünyasının çok ciddi dinamik yönetim şekillerini gerektirdiğine dikkati çeken İleri, şunları kaydetti:

"Hızlı karar almayı, hızlı organize olmayı gerektiriyor. ve biz de zaten buyuz. Yurt dışına Türkiye'den gelenler hep bu yönleri ile ön plana çıkıyorlar. Hızlı organize olabilen, hızlı karar alabilen, ürünleri hızlı bir şekilde hayata geçirebilen ekipler olarak isimlerini duyuruyorlar. Bu bizim iş kültürümüzde var. Bu nedenle dijitalleşme sürecinde Türkiye'nin lider ülke olma şansını ve potansiyelini biz çok yüksek görüyoruz. Bu potansiyeli sizin de görmenizi bu dönüşüm içinde kendinize şu soruyu sormanızı istiyoruz. 'Ben bu dönüşümün neresinde olacağım?' 'Ben nasıl bir katkı vereceğim?' 'Ben Türkiye'nin kalkınmasında ve ilerlemesinde ne yapacağım?' Sizler tabi ki burada güzel işler yapıyorsunuz. Bunun farkındayız. Ama inşallah dijital dönüşüm sürecinde de Şırnaklı gençlerimizi aramızda göreceğiz. Şırnaklı gençlerimizin fikirleri ile ilerleyen projeleri hayata geçireceğiz."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak'ın genç nüfus olarak ön planda olduğunu belirterek, belediye olarak gençleri desteklediklerini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yaptığı kabul edilen ünlü İslam alimi Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri hakkında sunum yaptı.

Dünya Robotik Yarışması'nda 3'üncü olan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı da derece elde ettikleri proje ile ilgili bilgi verdi.

İleri ve beraberindekiler daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

geri dönüşüm, AK Parti, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu 22:48 Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerine teslim edildi! Etkinliğe, jüri başkanının hatası damga vurdu 22:32 Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerine teslim edildi! Etkinliğe, jüri başkanının hatası damga vurdu Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor 22:06 Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor
Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Parti kulislerini hareketlendiren genel başkanvekili ataması 21:26 Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Parti kulislerini hareketlendiren genel başkanvekili ataması FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar 20:54 FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı 20:03 Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı
Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt 18:42 Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt Son akşam yemekleri oldu! Uyandırmak için odaya giren kızları korkunç halde buldu 17:51 Son akşam yemekleri oldu! Uyandırmak için odaya giren kızları korkunç halde buldu

Son Dakika Haberleri
18:33 Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı
18:28 Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i
18:16 Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı
18:13 Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı
18:09 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu
17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi
17:38 Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
17:25 Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
17:18 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı
16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı
Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi'nin kapısını açacak PSV maçı TV8'de Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi'nin kapısını açacak PSV maçı TV8'de         
22:57
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti         
22:28
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü Seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü         
21:13
Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu         
20:07
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti         
19:02
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü         
17:38
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü         
17:30
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin         
16:02
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı         
13:48
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 23:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement