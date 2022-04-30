AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Mardin'de partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yıl içerisinde çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Geldiğimiz son noktada hakikatten gerçek anlamda bağımsız, kendi ayakları üstünde duran bir Türkiye söz konusu." dedi.

Mardin'de bir otelde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Vefa Buluşması" programında konuşan İleri, kültürüyle, tarihiyle Türkiye'de bir marka şehir olan Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayında AK Partili teşkilatların canla başla çalıştıklarını ve milletle kaynaştıklarını ifade eden İleri, bu şekilde de 2023 için güzel bir adım atıldığını aktardı.

Son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğinin altını çizen İleri, "Vesayete son verdik, demokrasimizi, ekonomimizi ve savunma sanayimizi geliştirdik, altyapı yatırımlarımızı ilerlettik. Geldiğimiz son noktada hakikatten gerçek anlamda bağımsız, kendi ayakları üstünde duran bir Türkiye söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

2023'e giden yolda gerek uluslararası düzeyde gerekse yurt içinde önemli gelişmelerin yaşandığını kaydeden İleri, şunları söyledi:

"Hemen kuzeyimizde Ukrayna- Rusya savaşı var, ciddi bir gelişme. Hemen güneyimizde olanları siz zaten biliyor, takip ediyorsunuz. Ama bunun ötesinde yurt içine gözlerimizi çevirdiğimizde görüyoruz ki kendisini muhalefet olarak konumlandırmaya çalışan bir güruh, Türk siyasetine hiçbir katkı yapmadan muhalefet yapma adına adeta yıkıcı bir aktivite içerisinde. İşte bütün bunlardan dolayı biz diyoruz ki Cumhurbaşkanımızın liderliği, siyasi iradesi belki hiçbir zaman olmadığı kadar büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla bizlere düşen onun arkasında kenetlenmek, tüm gücümüzle ona destek vermek ve millete hizmet etmek yolunda çalışmaya devam etmek."

"Muhalefetin bu durumu ne kadar vahim bir tuzak olduğunu gözler önüne seriyor"

İleri, muhalefetin 1950'den beri hiç değişmeyen bir çizgide, sürekli yatırım karşıtlığı yapan, sürekli kültürel ayrımcılık yapan ve kendi milletine adeta düşmanlık sergileyen bir tutum içerisinde olduğunu belirtti.

Son süreçte bunun tezahürlerini çok net gördüklerinin altını çizen İleri, şöyle konuştu:

Manipülasyon siyasetinden tutun yalan siyasetine kadar gerçekten bu ülkenin hakketmediği muhalefet ile karşı karşıyayız. Düzelecekleri de yok gibi duruyor maalesef. 1950 yılından beri aynı tas aynı hamam devam ediyorlar. Bir kültürel kopma içerisinde olduklarını düşünüyorum. Bizler eleştiri yaparken de hakkaniyetle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ama onlar öyle yapmıyorlar. Sizler de biliyorsunuz. Yapılan her şeyi, iyi veya kötü, iyi olduğunu düşünseler bile maalesef eleştirmekten geri durmuyorlar. ve yıkıcı bir muhalefet sergiliyorlar.

Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin 2023 seçiminden zaferle ayrılması ki biz bunu gayet net biliyoruz, ne kadar kritik olduğunu görüyoruz. Karşımızdaki muhalefetin zayıf bir muhalefet olması bizleri yanıltmamalı. Bizleri rehavete düşürmemeli. Muhalefetin bu durumu Türkiye'mize kurulan tuzağın ne kadar vahim bir tuzak olduğunu ayrıca gözler önüne seriyor. Bu nedenle işleri çok daha ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum."

Programda AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da birer konuşma yaptı.