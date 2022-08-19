AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bolu'da teşkilat üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bolu'da teşkilat üyeleriyle buluştu

19.08.2022 18:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bolu'da teşkilat üyeleriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Bolu İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İleri, parti binasında teşkilat üyeleriyle buluştu.

Toplantıda konuşan İleri, dünya ve Türkiye'de yaşanan son teknolojik gelişmeler, sosyal medyanın doğru kullanımı, metaverse, çip krizi, savunma sanayisinde teknolojinin önemi gibi konulara değindi.

İleri, AK Parti döneminde Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bilimsel ve teknolojik yatırımlara da ciddi şekilde pay ayırdığını ve bu yönde büyük başarılara imza attığını belirterek, "İnsansız Hava Araçları başta olmak üzere yerli ve milli yüksek teknoloji savunma sanayi ürünlerine her gün yenisi ekleniyor. TEKNOFEST'ler ile gençlerin bu alana ilgisi artırılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Ülkedeki teknolojik gelişmelerden bahseden İleri, Türkiye'nin artık teknolojiye ayak uyduran değil, teknolojiye yön veren bir ülke noktasına geldiğini kaydetti.

Toplantıda, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak, Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve il yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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Kaynak: AA

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