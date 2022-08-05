AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bursa'da TÜGVA yaz okulu kapanış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bursa'da TÜGVA yaz okulu kapanış törenine katıldı Açıklaması

05.08.2022 21:16
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bursa'da TÜGVA yaz okulu kapanış törenine katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye'nin kalkınması noktasında çok ciddi gelişmeler oluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, " Türkiye'nin kalkınması noktasında çok ciddi gelişmeler oluyor. İnşallah sizler bizim yaşlarımıza geldiğinizde çok daha kuvvetli, lider bir Türkiye'de büyüyor olacaksınız, bu anlamda da ayrıcalıklısınız" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Mihraplı Parkı'nda organize edilen yaz okulu kapanış törenine katılan İleri, önemli bir etkinlik yapıldığını belirterek, gençlerin Türkiye'nin kalkınmasında önemli rolü olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğin liderleri olduğunu ifade eden İleri, "Türkiye'nin kalkınması noktasında çok ciddi gelişmeler oluyor. İnşallah sizler bizim yaşlarımıza geldiğinizde çok daha kuvvetli, lider bir Türkiye'de büyüyor olacaksınız, bu anlamda da ayrıcalıklısınız. Bu programların devamını hep beraber göreceğiz." dedi.

Ömer İleri, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise programın düzenlenmesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkıları olduğunu ve kendilerine teşekkür ettiklerini kaydetti.

İleriki senelerde de yaz okullarının devam edeceğini belirten Eminoğlu, gençlerin spor etkinlikleri, sosyal aktiviteler ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi birçok programı gördüklerini ifade etti.

Eminoğlu, gençleri farklı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Şunu unutmayın arkadaşlar, biz Y kuşağı Z kuşağı X kuşağı değiliz. İşte burada zafer kuşağı var, fetih kuşağı var, Ayasofya kuşağı var. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TÜGVA tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "Çizimlerle Kırk Hadis" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini de verdi.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yeni Dünya Vakfı Bursa İl Başkanı Tahsin Kara'nın yanı sıra yaz okulunda eğitim gören öğrenciler ve velileri de katıldı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bursa'da TÜGVA yaz okulu kapanış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bursa'da TÜGVA yaz okulu kapanış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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