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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zeka çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zeka çalışmalarını değerlendirdi

14.06.2021 17:10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Özellikle yapay zeka noktasında tabii ki bir yolumuz var ama devletimiz olsun, yürütme organlarımız olsun, bu konuda çok ciddi projelerle gündeme geliyorlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Özellikle yapay zeka noktasında tabii ki bir yolumuz var ama devletimiz olsun, yürütme organlarımız olsun, bu konuda çok ciddi projelerle gündeme geliyorlar. Bu sefer çok daha stratejik, çok daha planlı, çok daha hazırlıklı bir şekilde bu dönüşüme giriyoruz." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Rize'ye gelen İleri, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan İshak Alim ile görüştü.

Daha sonra belediye başkanları ile değerlendirme toplantısında bir araya gelen İleri, ardından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Vali Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Dedesinin adını taşıyan Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulunan İleri, burada bilişim teknolojisi ve robotik kodlama atölyesini gezerek bilgi aldı.

İleri, burada yaptığı açıklamada, Rize'de çok verimli bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, AK Parti bünyesinde yeni kurulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı hakkında teşkilatlarla bir araya geldiğini ve bilgi paylaşımında bulunduğunu söyledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli bir dijital dönüşüm süreci geçirdiğine işaret eden İleri, süreci doğru yönetmek ve Türkiye'yi lider ülkelerden biri konumuna getirmek noktasında yapmaları gerekenler olduğunu vurguladı.

İleri, devletin bu konuda ciddi çalışma içerisinde olduğunu kaydederek, "Biz de parti olarak siyaseten kendi içimizde bir birim oluşturmuş olduk Cumhurbaşkanımızın takdiriyle. Bu, AK Parti'nin vizyoner görüşünün de bir yansımasıdır aynı zamanda. 2021, 2023, 2053, 2071 hedeflerinin konuşulduğu bir ortamda tabii ki dijital dönüşüm sürecini takip edecek bir başkanlığın kurulması önemliydi." diye konuştu.

Tevfik İleri'nin torunu olarak onun adını taşıyan bir okulda bilişim atölyesinde bulunmaktan dolayı hissettiği mutluluğu dile getiren İleri, sanayi ve teknoloji anlamında katkı veren bir okulda dedesinin adının yaşatılıyor olmasından gurur duyduğunu ifade etti.

"Türkiye, savunma sanayisinde önemli bir sıçrama yaptı"

Ömer İleri, Türkiye'nin, savunma sanayisinde önemli bir sıçrama yaptığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel bir başlangıç ama bunu genişletmemiz lazım. Savunma sanayisi kendi kulvarında devam etmeli, edecek. Çok ilginç projeler orada zaten yolda geliyor. Ülkemizi bu anlamda söz sahibi ülke yapmak yolunda devam edilecek, ama savunma sanayisinin dışında özellikle sivil anlamda veri işleme ve yapay zeka konusunda lider konuma gelmek için hayata geçirmek istediğimiz projeler olacak. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. Bunları inceliyor olacağız. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, dönüşüm sürecinin Türkiye için bir fırsat olduğunu değerlendiriyorum ben. Sanayi dönüşümünde birçok sebepten dolayı biraz daha geriden takip eden bir konumdaydık ülke olarak, ama bu dönüşümde nitelikli iş gücü noktasında özellikle bir avantaj yakalamış durumdayız. Bu yeni devrin iş yapış biçimi de aslında biraz bizim iş kültürümüze uygun. Hızlı organize olabilen, hızlı şekilde ilerleyebilen, sonuç odaklı ekiplerin başarı kazandığı bir döneme girmiş durumdayız ve Türkiye olarak bu anlamda avantajımız var."

Türkiye'de hızlı organize olabilen, hızlı sonuç alabilen bir iş kültürü olduğuna dikkati çeken İleri, "Özellikle yapay zeka noktasında tabii ki bir yolumuz var ama devletimiz olsun, yürütme organlarımız olsun, bu konuda çok ciddi projelerle gündeme geliyorlar. Bu sefer çok daha stratejik, çok daha planlı, çok daha hazırlıklı bir şekilde bu dönüşüme giriyoruz. Ümit ediyorum ki ülkemizi yakın zamanda bu alanda lider ülkelerden biri olarak göreceğiz, öyle konumlandıracağız." dedi.

İleri, bu anlamda geleceği parlak gördüğünü vurgulayarak, "Gençlerimiz adına bu nedenle mutluyum. Pandeminin getirdiği birçok nedenden dolayı sıkıntılar olabiliyor ama önü açık bir ülkede yetişiyor, büyüyorlar. İnşallah onlar da bu dönüşüme katkı verecekler, rol alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zeka çalışmalarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zeka çalışmalarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zeka çalışmalarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zeka çalışmalarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zeka çalışmalarını değerlendirdi

geri dönüşüm, Yapay Zeka, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zeka çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika


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