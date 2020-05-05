AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Açıklaması

11 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, koronavirüs mücadelesinin başladığı günden bugüne belediyelerin yaptığı çalışmalara ilişkin gözlemlerini paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, koronavirüs mücadelesinin başladığı günden bugüne belediyelerin yaptığı çalışmalara ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Aynı zamanda AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı olan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'li belediyeler ile CHP'li belediyeler arasında ciddi farklar olduğunu ifade etti.

Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin pandemi kurullarıyla uyumlu çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'li belediyeler, hükümetin koronavirüs ile mücadelesinde üzerlerine düşen vazifeyi eksiksiz yaparak koordinasyonun gücünü artırıyorlar. Bu uyum salgınla mücadeleyi daha etkin hale getiriyor. CHP'li belediyeler ise tüm dünyaya yayılmış böyle büyük bir salgında bile halk sağlığını öncelemek ve koordinasyon içinde hareket etmek yerine hükümeti başarısız gösterme peşindeler. İnsanlarımızın hayatını ilgilendiren bir salgın üzerinden bile siyasi çıkar elde etme telaşındalar. Samimiyetle mücadele etmek yerine siyasi menfaatleri öncelemek derdindeler."

Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin mazeret üretmeksizin ellerindeki imkanı samimiyetle seferber ettiğini, valiliklerle, pandemi kurullarıyla omuz omuza vererek sahip oldukları tüm imkanları vatandaşlarla bölüştüklerini belirtti.

AK Parti'li belediyelerin gayretlerinde samimi olduğunu, şikayet etmeyip, "daha fazla neler yapabiliriz" düşüncesiyle çalıştığını aktaran Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP'li belediyeler ise seçim öncesinde ve her zaman yaptıkları gibi ağlıyorlar, suçluyorlar, mağduriyet edebiyatı üretiyorlar. Beceremedikleri, yapamadıkları her işte kabahati kendilerinde aramak yerine başarısızlıklarını örtbas etmek için hükümete yükleniyorlar. AK Parti'li belediyeler gösterişsiz hizmet peşindeler. Çoğu yaptığı güzel çalışmayı bile toplum ve medya gündemine taşımıyor. İşin görülmesine bakıyor. Siyasi bir hesap peşinde koşmuyor, şov yapmıyor. CHP'li belediyeler ise toplum sağlığını ilgilendiren bir alanda bile yine en başarılı oldukları algı operasyonlarına soyundular. Bir yaptıklarını yüz gösterme, yardımlarda bile yandaş gözetme, yardım paketlerinde siyasi ve ideolojik bildiri dağıtma peşindeler."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:00 Kaynak: AA


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